Bir özür yazısı: İnkarcılığa reddiye

Ali Duran Topuz

Fikir özgürlüğünün bizi inkarcılığı kabul etme, göz yumma, yayılmasına yardımcı olma borcu altına soktuğuna inanmıyorum.

Çok üzgünüm. Utancımı ifade edebilmem çok zor.

Gazete Duvar, inkarcılığı reddeden bir yayın anlayışına sahip. Ermeni Soykırımı meselesinde de bu böyle. Fikir özgürlüğünün bizi inkarcılığı kabul etme, göz yumma, yayılmasına yardımcı olma borcu altına soktuğuna inanmıyorum. Gazete Duvar’ın düzenli yazarları arasında yer alan Gülgün Türkoğlu’nun dün geceyarısı yayına giren yazısı, bizim yayın anlayışımıza ve ilkelerimize uygun değildir. Neden girdi peki? Bahane olarak algılanması korkusuyla beraber, basit bir nedenle: Düzenli yazarlarımızın yazılarını her zaman okuyarak siteye koymak mümkün olmuyor. Özellikle de editör sayısının izinler nedeniyle çok azaldığı, iş yoğunluğunun azalmadığı cumartesi ve pazar günü gelen yazılarda bu böyle. Okusaydık? Yazara, yazının bize uygun olmadığını söyleyip yayınlamama kararını iletirdik. Kızardı, kınardı, üzülürdü, üzülürdük, ama böyle olurdu. Ne yazık ki böyle olmadı. Bütün sorumluluk elbette bana aittir.

Çok üzgünüm. Üzdüğüm, şaşırttığım, yanılttığım herkesten özür dilerim.

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2019/11/18/bir-ozur-yazisi-inkarciliga-reddiye/

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...