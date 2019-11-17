İYİ Partili Türkkan Sonradan Görmeliğe ‘Yahudileşmek’ Dedi

AKPli Sağlık Bakanlığı eski Müşaviri Ahmet Emin Söylemez’in eşi Büşra Nur Çalar’ın bebeği için düzenlenen aşırı gösterişli mevlid sosyal medyada gündem oldu. Mevlidin lüks görüntüsünü ve bunun dindarlıkla olan çelişkisini eleştirmek yerine İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu haberi Yahudi nefreti yaymak için bir fırsat edindi.

Önce haksız kazanç elde edenlere ‘Protestan Müslüman’ diyerek Hristiyanlara karşı nefret belirten Türkkan, ardından bu kişilere ‘fikri anlamda Yahudileşmişlerdir’ dedi. Haksız kazanç ve zenginliği Yahudi olmakla bir tutan bu anlayış en klasik antisemit uydurmalardan biridir.

Bu nefret dolu yalanın üstüne yüzlerce Twitter kullanıcısı cevaplarında Türkkan’ın antisemit bir yorum yaptığını, Yahudilerin konuyla bir ilgisi olmadığını, Türkiye Yahudilerinden nefret yaydığı için özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Bazı cevaplara karşılık veren Türkkan yaptığı nefret söyleminin arkasında olduğunu belirtti. Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas’a cevap veren Türkkan ‘İçinde Yahudi geçen her cümle antisemitik değildir.’ diyerek kendini savunduğunu düşündü. Kendisinden hala özür dilemesi bekleniyor.

Türkkan’ın nefret söylemini savunmaya çabaladığı twiti

Türkkan’ı eleştirenlerden biri de Türkiye Yahudi Toplumu eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh oldu. Twitter’dan İYİ Parti’yi ve Parti Başkanı Meral Akşener’i etiketleyen İbrahimzadeh duruma ‘İYİ antisemitizm’ dedi. Şalom Genel Yayın Yönetmeni İvo Molinas, köşe yazarı https://platform.twitter.com/widgets.js“>Karel Valansi</a>, insan hakları savunucusu ve yazar <a href=”>Nurcan Baysal ve daha birçok kişi Türkkan’ın Yahudi nefretini eleştirdi. Meral Akşener’e antisemitizm şikayet etmek de maalesef sonuçsuz bir çaba çünkü kendisi de antisemit yorumlarda bulunmuştu.

Türkkan daha önce de antisemit Twitter paylaşımıyla gündeme gelmişti. 9 Kasım 2017 Avlaremoz haberine göre yeni kurulan İYİ Parti’de yönetici olan eski MHP’li Türkkan Yahudilerin açgözlü olduğunu ima eden bir yalan söylemişti.

O zaman aldığı keskin eleştiriler sonrasında ise yine özür dilemeyi reddetmiş ve nefret söyleminin arkasında durmuştu. Cevap olarak da şöyle demişti:

Bilinen bir Yahudi düşmanı olan Türkkan’ın İYİ Parti yönetimi tarafından disiplin edilmesi gereklidir ancak MHP’den kopmuş bu milliyetçi partide Yahudi nefretinin yaygın olması şaşırtıcı değildir.

http://www.avlaremoz.com/2019/11/17/iyi-partili-turkkan-sonradan-gormelige-yahudilesmek-dedi/

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