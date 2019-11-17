Fransa: Alsas-Loren’de Protestan Kilisesi eş cinsel evlilikleri tanıma kararı aldı

Fransa’nın doğusundaki Alsas-Loren bölgesinin Protestan Kilisesi Birliği (UEPAL), homoseksüel evlilikleri tanıma kararı aldı.

Strazburg’da toplanan Birlik, kilise cemaatinin onayı ile rahiplerin eş cinsel çiftleri kutsamasına imkan kılan kararı 13’e karşı 36 oyla kabul etti.

UEPAL Başkanı Christian Albecker, “Kilise yönetimi ve rahibin de onayı olduğu durumlarda bu imkanı sağlamaya karar verdik. Buna göre (eş cinsel evliliklerin tanınması) bazı yerlerde mümkün olacak, bazılarında ise mümkün olmayacak” açıklamasını yaptı.

‘Protestanlık yeniliklere açıktır’

UEPAL tarafından yapılan açıklamada Prostanlık’ta evliliğin dini bir tören olmadığı ve belediyede imzalanan “insani ve sosyal bir sözleşme” olduğu hatırlatılarak bu “hayat projesinin” daha sonra bir rahip tarafından kutsanabileceği belirtildi.

Albecker konu hakkında, “Protestanlık’ın özellikleri arasında yeniliklere açık olması ve toplumun öne sürdüğü sorunlarla yüzleşmesi vardır.” ifadelerini kullandı.

Almanya ve Fransa arasında yıllarca el değiştiren Alsas-Loren bölgesi, 1905 yılında devlet ile Kilise’nin ayrımı üzerine yasa çıkarıldığı sırasında Almanya kontrolü altında bulunduğu için bu yasadan etkilenmedi. Bu bölgede bulunan kiliseler, ülkenin geri kalanından farklı olarak Fransız hükümeti tarafından finanse ediliyor.

Alsas-Loren bölgesinden ayrı olan Fransa Protestan Kilisesi Birliği (EPUdF) ise 2015 yılında benzer bir karara imza atarak kiliselere eş cinsel evlilikleri tanıma imkanı sunmuştu. Fransa’da bir dini kurum tarafından bu yönde ilk kez alınan karar tartışmalara yol açmıştı.

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