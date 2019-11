Turkish Translation of House Resolution on Armenian Genocide Added to ANI Website

WASHINGTON, D.C. – Since its launch two years ago, the Armenian National Institute (ANI) Turkish language website has been continuously expanded with major additions made throughout the course of 2019, now augmented by the Armenian Genocide resolution adopted in the United States House of Representatives on October 29.

Over 60 international resolutions and laws from around the world can presently be read in the Turkish language providing wide proof of the extent of global awareness of the Armenian Genocide, as well as the decisions of all of the countries represented which recognize the genocide – at least 29 at this juncture.

In the face of the continuing denial of the Armenian Genocide by Turkish state authorities, once again demonstrated by President of Turkey Recep Tayyip Erdogan during his latest visit to Washington, where, from a White House podium, he referred to the 1915 Armenian Genocide as “an incident that took place 104 years ago,” the ANI Turkish website strives to educate the Turkish-reading public about the facts, history, and recognition of the Armenian Genocide.

The ANI Turkish website has been expanded with new sections featuring records reflecting the position of Heads of States, Parliaments, and Presidential Statements. These are official remarks issued by individuals separate from the legislative history of recognition documented in the section titled Resolutions, Laws, and Declarations emanating from parliamentary bodies.

Public Petitions, International Organizations, and Statements on Record relating to the Armenian Genocide now constitute new sections of the ANI Turkish website, reflecting the range of official documents that ANI collects and posts.

Additional entries from the Encyclopedia of Genocide are now accessible in Turkish, as well as historic news reports from the time of the Armenian Genocide documenting the extent of coverage in American print media.

The ANI Turkish website also includes historic photographs, maps tracing out the Armenian Genocide, a Frequently Asked Questions page, and other informative sections.

Turkish audiences have been continually consulting the site since its launch. This sustained public interest indicates that the site is providing a service otherwise unavailable in Turkey or elsewhere. The ANI Turkish website closely parallels the main ANI site which contains a wealth of information and documentation, as well as several popular digital exhibits.

The latest dismissive comment of the Turkish president follows a pattern of similar offensive remarks reflective of the constraints imposed on civil society in Turkey. For the past three years, Turkish authorities have stepped up the repression of free speech in the country and further escalated genocide denial in the face of growing international acknowledgement. Prosecutions under Article 301 of the Turkish Penal Code have also increased as more journalists, authors, and human rights activists calling for open discussion of Armenian issues are incarcerated.

The direction of Turkish policy remains in full contradiction of its calls for dialogue making it all the more evident that the resources that ANI and similar organizations have created remain central to educating the Turkish-speaking public.

Founded in 1997, the Armenian National Institute (ANI) is a 501(c)(3) educational charity based in Washington, D.C., and is dedicated to the study, research, and affirmation of the Armenian Genocide.

###

NR#: 2019-004

KARAR 296 (H. RES. 296)

ABD Temsilciler Meclisi

29 Ekim, 2019

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ermeni Soykırımı’nı, 1915-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu tarafından 1,5 milyon Ermeni’nin katledilmesini tanıdığı ve kınadığı ve Ermeniler, Rumlara, Asurlular, Keldaniler, Süryaniler, Aramiler, Maronitler ve diğer Hıristiyanlara karşı yürütülen soykırımcı siyasetten kurtulanlara yardım etmenin gururlu bir geçmişi olduğunu göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri’nin 1913-1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi olan Henry Morgenthau’nun, “İmparatorluğun imha siyaseti” olarak tanımladığı duruma karşı birçok ülkenin yetkililerinin katıldığı protestoları organize ettiği ve öncülük yaptığı, ayrıca Morgenthau’nun, 16 Temmuz 1915’te, ABD Dışişleri Bakanı Robert Lansing’den “Bakanlık *** Ermeni zulmünü durdurma konusundaki çağrınızı onaylıyor” talimatını aldığı göz önüne alınarak,

Başkan Woodrow Wilson’un teşviki ve kongre kararı ile Near East Relief ‘in (Yakın Doğu Yardım Kuruluşu) kurulması, 1915-1930 yılları arasında 116.000.000 $ (2.500.000.000 2019 $’ın üzerinde) bağış toplaması ve Senato’nun bu katliamları kınayan kararları kabul ettiği göz önüne alınarak,

1944’te“Soykırım” terimini ilk olarak adlandıran ve Birleşmiş Milletlerin Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’nin ilk savunucusu olan Raphael Lemkin’in Ermeni vakasını 20. yüzyılda gerçekleşen kesin bir soykırım örneği olduğunu gözler önüne sürmesi göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi’nde teşhir edilen Adolf Hitler’in, 1939’da ordu komutanlarına hiçbir kışkırtma olmadan Polonya’ya saldırmaları emrini verirken, “Bugün Ermenilerin imhasından kim bahsediyor?” diyerek itirazları reddeden ve Holokost için zemin hazırlanan sözleri göz önüne alınarak,

Amerika Birleşik Devletleri’nin, Ermeni Soykırımı’nı resmi olarak, 28 Mayıs 1951’de, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi’ni Uluslararası Adalet Divanı’na gönderdiği yazılı açıklama, Başkan Ronald Reagan’ın No. 22 Nisan 1981’deki beyanı, 8 Nisan 1975’te kabul edilen 148 numaralı ortak karar ve 10 Eylül 1984’te kabul edilen 247 numaralı ortak kararla tanıması göz önüne alınarak ve,

2018 tarihli Elie Wiesel Soykırımı ve Zulümleri Önleme Yasası’nın (115-441 sayılı Kamu Hukuku), vahşeti önlemenin Amerika Birleşik Devletleri’nin ulusal çıkarlarını temsil ettiğini ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti çapında bir vahşet riskini belirleme, önleme ve bunlara cevap verme stratejisini “diplomatik müdahalenin güçlendirilmesi ve geçmiş vahşetler için cezai hesap verilebilirlik de dahil olmak üzere uygun adalet önlemlerinin desteklenmesi için yabancı yardımın etkin bir şekilde kullanılmasını” üzerine kurulmasını öngördüğü göz önüne alınarak,

Karar verilmiştir ki; Temsilciler Meclisi’ne göre Amerika Birleşik Devletleri’nin politikası;

(1) Ermeni Soykırımı’nı resmi tanıma ve hatırlama yoluyla anmak;

(2) ABD Hükümeti’nin Ermeni Soykırımı’nı ya da herhangi başka bir soykırımı inkar etmesi ile ilgili girişimleri, katılımları ya da başka şekilde ilişki kurma gibi girişimleri reddetmek; ve

(3) Insani yardim çabalarında ABD’nin rolü ve Ermeni Soykırımı’nın insanlığa karşı işlenen modern suçlarla ilişkisi dahil, Ermeni Soykırımı gerçeğinin anlaşılması için eğitimi ve toplumsal bilinirliğin teşvikini öngörür.

