Saif bin Zayed, Papa Francis ile görüştü, Vatikan’daki dini, tarihi yerleri gezdi

VATİKAN 15 KASIM 2019 WAM Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Majesteleri Korgeneral Şeyh Saif bin Zayed Al Nahyan, , El-Ezher El Şerif’in Büyük İmamı Dr. Ahmad El Tayeb’in huzurunda Vatikan’a yaptığı ziyareti sırasında Katolik Kilisesi Başkanı Papa Francis ile bir araya geldi.

Majesteleri Şeyh Saif, 14 Kasım’da Vatikan’da “Konseptten Harekete Dijital Çocuk İtibarini Teşvik Etmek” (2017-2019) başlıklı konu başlangıcında Dinlerarası Zirvede bazı inanç liderleri ve katılımcılarıyla da görüştü.

Şeyh Saif, kentin ünlü ve tarihi simge yapılarını, St. Peter Bazilikası’nın yanı sıra özellikle de en iyi anıt, resim, tarihi eser, el yazması ve eser koleksiyonuna ev sahipliği yapan Vatikan Kütüphanesi ve Vatikan Müzeleri’ni gezdi.

BAE bakanı ve beraberindeki heyet, Vatikan Müzeleri ve “Sanat Galerisi”, “Çağdaş Sanat Müzesi” ve “Heykel Müzesi” gibi çeşitli galerileri gezdi. Ayrıca duvar resimleri, freskler, süs motifleri, sanat eserleri yazıtları, duvar resimleri, karmaşık kilise tavan tasarımları, dini sanat çizimleri ve nadir sanat koleksiyonlarına hayran kaldılar.

Çevirmen: Esmeralda Angun.

http://wam.ae/tr/details/1395302803219

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