Ermenistan Dışişleri’nden Erdoğan’a Soykırım tepkisi

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında Ermeni Soykırımı’na ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınma sürecinin ilerlemesi ışığında son zamanlarda çelişkili ve gerçekleri çarpıtan açıklamalarda bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Erdoğan’ın Ermeni Soykırımı kurbanlarının onuruna hakaret etmek üzere Soykırımı meşrulaştırmayı hedefleyen iddilarda bulunduğuna işaret ederek şunlar kaydedildi: “Zaten 24 Nisan 2019’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, soykırımı “en makul davranış” olarak değerlendirerek, Soykırım kurbanlarını “Ermeni çeteler ve onların destekçileri” olarak adlandırarak, Ermeni Soykırımı’nı meşrulaştırmıştı. Şimdi ise Türkiye Cumhurbaşkanı kendi atalarının ve bölgedeki kadim halkların tarihini unutarak, Ermeni Soykırımı kurbanlarını “göçmen” diyerek onları tarihi vatanlarından bile mahrum ediyor.”

Ermeni Soykımı’nın tanınması ve kınanmasının gerçek ve tarihi adalet için kesinlikle gerekli olduğuna vurgu yapan açıklamada “Ancak Soykırımın tanınması tarih ve tarihçilerden fazla tüm insanlara ve özellikle kimliklerinden dolayı yapılan suçların potensyel kurbanlarına lazım. Soykırımın tanınması bugünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin din ve etnik kimliklerinden dolayı terörist dediği ve komşu ülkede zulüm ile tehcire uğradığı insanlara ve halklara lazım. Soykırımın tanınması soykırımcının algısını atlatma ve insan haklarının evrensel korunması açısından gerekli” ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Soykırımı kurbanlarının nesilleri ve uluslararası toplum için Ermeni Soykırımı’nın bir gerçek olduğunu vurgulayarak, yaşananların 1948 yılı “Soykırımların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi”nin gelişmesi ve daha sonra da buna dayalı soykırımların ve insanlığa karşı suçların önlenme mekanizalarının geliştirilmesi için zemin oluşturduğunu hatırlattı.

Açıklamada “Türkiye, Ermeni Soykırımı’nı meşrulaştırarak ve inkar ederek, komşulara karşı güç kullanımıyla saldırgan politika yürüterek, Ermenistan’a karşı 20 yılı aşkın kara ablukayı sürdürerek ve Dağlık Karabağ ihtilafı çerçevesinde Azerbaycan’a askeri ve siyasi yardım göstererek, Soykırımdan kurtulan Ermeni halkı için güvenlik tehdidi teşkil etmeye devam etmektedir.

Türkiye, Ermenistan’a ve Ermeni halkına olan düşmancıl politikasını yeniden gözden geçirmeli. Bu yapılırsa Soykırım sonuçlarının üstesinden gelme ve bölgedeki tehditlerin azalması yönünde ilk adım olabilir” ifadelerinin altı çizilidi.

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