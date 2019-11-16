Babacan cephesinden gelişmeler: Daron Acemoğlu yalanlanmıyor, parti bir aya kurulacak, isim belli değil

Ali Babacan’ın A Takımı’nda yer alan deneyimli siyasetçi, AK Parti içindeki itirazlarının 7-8 yıl önce başladığını, kuruluş ilkelerine geri dönüş konusunda başarılı olamadıkları için geri çekildiklerini söylüyor

“Yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale geldi” diyerek AK Parti’den istifa eden Ali Babacan’ın parti kurma hazırlıkları sürüyor.

Babacan’ın A takımında yer alan deneyimli bir siyasetçi, Ankara’daki ofisinde Independent Türkçe ile çalışmaların seyrini, neyi amaçladıklarını, partinin ne zaman kurulacağını, parti kurma fikrinin ilk ne zaman ortaya çıktığını paylaştı.

“2020’ye kalmayacak”

Henüz partinin tüzel kişiliğinin oluşmaması nedeniyle isminin yayınlanmasını istemeyen siyasetçi, söze yeni partinin kurulmasının 2020’ye kalmayacağını söyleyerek başlıyor.

Deneyimli siyasetçi partinin ismi konusunda geniş bir havuz olduğunu ve henüz kararın verilmediğini söylüyor.

“Partimizin ideolojik bir ismi olmayabilir”

“Partimizin ideolojik bir ismi olmayabilir” diyen ancak daha fazla ipucu vermeyen deneyimli siyasetçi, yola çıktıklarında tüm konulara eğileceklerini ancak öncelikle ekonomi, adalet ve özgürlükler konularında hassasiyet göstereceklerini ifade ediyor.

“Sistem konusunda tartışmalarımız sürüyor”

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle mi devam etmeyi mi, parlamenter sisteme dönmeyi mi vadedeceksiniz?” sorusuna şu yanıtı alıyoruz:

Başkanlık sistemi ıslah edilerek mi devam etsin yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi dönülsün noktasında tartışmalarımız sürüyor.

“2001’deki gibi bir arayış var”

AK Parti’nin kuruluş sürecini ve siyasetin o günlerdeki haline atıf yapan deneyimli siyasetçiye göre, AK Parti’nin tabelasını millet astı ve bugünün Türkiye’sinde de 2001’deki gibi bir arayış, yeni siyaset kanallarına, yeni bir ufuk ve vizyona ihtiyaç var.

Acemoğlu’nu yalanlamadı

Türkiye’nin sosyolojisini temsil edecek, sağ, sol, mufazakar, liberal, milliyetçi veya başka bir tanımı olmayacak bir parti kurmayı hedeflediklerini, her kesimden isimlerle görüştüklerini söyleyen deneyimli siyasetçi, çok geniş bir ekiple çalıştıklarını ifade ederken, dünyaca ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu’ndan katkı aldıklarına yönelik söylentileri de yalanlamadı.

“Aktif vekillerle kesinlikle temas kurmuyoruz, kendileri gelirse görüşüyoruz”

“Şu anda AK Parti’de, MHP’de, CHP’de veya diğer partilerde milletvekili olan kimseyle görüşüyor musunuz?” sorumuz ise şöyle cevaplandırılıyor:

Geçmişte AK Parti’de, MHP’de, CHP’de siyaset yapan isimlerden bize gelenler oldu, bizim temas kurduklarımız oldu. Ancak etik kural olarak aktif milletvekilleriyle biz temas kurmuyoruz. Kendileri bizimle görüşmek isterlerse bir araya geliyoruz.

“İtirazlarımız 7-8 yıl önce başladı”

17-25 Aralık ve 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında tedbir alma sürecinin başladığını ve bu sürecin kalıcı olduğunu ifade eden deneyimli siyasetçi, “Gezi olayları da tedbir alma sürecine dahil değil mi?” sorusu üzerine, cümlesini “Gezi olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’daki darbe girişimi tedbir alma sürecini başlattı ve kalıcı oldu” diyerek değiştiriyor.

Bir dönem AK Parti’de önemli görevler yürüten deneyimli siyasetçi, parti içindeki ilk itirazlarının 7-8 yıl önce başladığını ve AK Parti’yi tekrar kuruluş sürecindeki ilkelere döndürmeyi denediklerini ancak başarılı olamayınca geri çekildiklerini ifade ediyor ve yeni parti kurma fikrinin ‘bir süredir’ olduğunu ancak resmi temasların 2019 yılının şubat ayında başladığını belirtiyor. Ayrıca “Kendiliğinden bir araya geldik, AK Parti içinde bir ekip değildik” demeyi de ihmal etmiyor.

“Davutoğlu ayrı çalışma yapıyor”

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün kendilerine katkı sunduğunu ve güç verdiğini söyleyen eski AK Partili siyasetçi, parti kurma çalışması yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ayrı bir çalışma yaptığına dikkati çekiyor. “Davutoğlu’nun partisinin İstanbul İl Başkanlığı için tuttuğu binanın mühürlenmesi gibi bir durumla karşılaştınız mı?” sorusunu da “Hayır” diyerek yanıtlayıp, parti genel merkezi için bir kaç alternatif üzerinde çalıştıklarını ve yakında karar vereceklerini söylüyor.

https://www.independentturkish.com/node/92086/siyaset/babacan-cephesinden-gelişmeler-daron-acemoğlu-yalanlanmıyor-parti-bir-aya

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