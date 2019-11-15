Yunanistan’da kilise mülteci krizine müdahale etti: Ortodoks Kilisesi harekete geçti

Yunanistan’ın genelinde kabaran yeni göçmen ve mülteci karşıtı dalga, Yunanistan Ortodoks Kilisesi’ni kaygılandırıyor. Yabancı karşıtı grupların ardından, Yunanistan polisinin de mülteci ve göçmen grupları karşısındaki tavrını sertleştirmesi, kilisenin müdahalesine sebep oldu.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan Ortodoks Kilisesinin üst düzey temsilcisi ve İlia Metropoliti olan Germanos, geçtiğimiz saatlerde mülteci ve göçmen meselesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı karşıtı gruplara kayda değer mesajlar gönderdi.

SEVGİ MESAJI

“Kilisemizin merkezinde sevgi var. Bu nedenle Kilise’nin (tüm insanlara) sevgi ile yaklaşması temel bir yaklaşımdır” mesajını veren Metropolit Germanos, son haftalarda Yunanistan’da ülke çapında gündeme gelen mülteci ve göçmenlere yönelik saldırılara tepki gösterdi.

KİLİSE KAPILARINI MÜLTECİLERE AÇIYOR

İlia Metropolitliği’nin kapılarını göçmen ve mültecilerine açtığı bir etkinlikte konuşan Germanos, önümüzdeki süreçte, metropolitliğe bağlı dini merkezler ve yemekhanelerin kapılarını ayrım yapmaksızın tüm insanlara açacağını açıkladı. Bu mekan ve hizmetlerden mülteci ve göçmen insanlar din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın faydalanabilecek.

“Hz. İsa, göçmen olarak Mısır’ın yolunu tutmak durumunda kaldığında, ona karşı tavır alınmasını mı bekleyecektik” diyen Germanos, son dönemde onarımı yapılan bir manastırın da bundan böyle mülteci ve göçmenlere tahsis edileceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

AÇIKLAMALAR TEPKİ ÇEKTİ

Yunanistan medyasının paylaştığı son bilgilere göre, Germanos’un açıklamaları yabancı karşıtı grupların ve yerel yönetim temsilcilerin tepkisini çekti.

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya/2019/11/15/yunanistanda-kilise-multeci-krizine-mudahale-etti-ortodoks-kilisesi-harekete-gecti/

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