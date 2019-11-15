Uluslararası ordu oyunlarında Ermenistanlı asker sporcular 2 bronz madalya kazandı

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerini temsil eden sporcu askerler 15-28 Ekim tarihleri arasında Çin’de bulunan Wuhan şehrinde 7’inci Uluslararası ordu oyunlarına katıldı.

Ermeni sporcular gayet iyi sonuçlara vardılar. Özellikle serbest güreş sporcusu Mher Markosyan ve jimnastikçi Artur Avetisyan bronz madalyalar kazandı.

Uluslararası ordu oyunlarında Ermenistan’ı judo, yer oryantasyonu ve jimnastik alanlarında 15 asker sporcu temsil etti.

Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) bünyesinde düzenlenen ordu oyunlarına 105 ülkeden 10 binden fazla sporcu katıldı. Onlar arasında Dünya ve Avrupa şampiyonları da vardı.

Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) 18 Şubat 1948 tarihinde oluştu ve dünyada en büyük spor örgütlerinden biridir. 138 ülkeyi içinde barındıran bu örgütün amacı üye ülkelerin silahlı kuvvetleri arasında dostane ilişkiler geliştirmek ve sportif etkinlikleri desteklemektir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/15/Uluslararası-ordu-oyunları-Ermenistan/169445

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