St.Paul Kilisesi ve Kuyusunu 45 Bin Turist Ziyaret Etti

Hristiyan alemi için son derece önemli olan Hz. İsa’nın 12 havarisinden biri olan St.Paul, Kilisesi ve yaşadığı evin bahçesinde bulunan kuyu ve çevresi ziyaretçilerinin akınına uğramaya devam ediyor.

Kültür Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda restore edilen St. Paul Kilisesi ve Kuyusu, bu yılın ilk 10 ayında 45 bin yabancı turist tarafından ziyaret edildi.

İnanç turizmi için önemli tarihi yerlere sahip olan Tarsus’u 2019 yılı 11 ayında ziyaret eden yabancı turistler içinde en çok Arjantin, Meksika, Portoriko, Ekvator, Filipinler, Brezilya, Kolombiya, İtalya, Fransa ve İspanyol turistlerin ağırlıklı olduğu öğrenildi.

ST.PAUL’UN İZLERİ

İnançları gereği Hristiyanlar, Hac vazifesini yerini getirmek için kutsal saydıkları Tarsus’taki St. Paul’un yaşadığı evi ve bahçesinde bulunan su kuyusunu ziyaret edip kuyudan çektikleri suyu içip, yüzlerine sürüyor hatta pet şişelere doldurduktan sonra yine St. Paul adını taşıyan kilisede ayin yaparak ülkelerine dönüyorlar.

“Senpol, M.S. sekizinci yılda Tarsus’ta doğar, hahamlığı öğrensin diye Kudüs’e gönderilir. Ailesi Yahudi asıllı olup, kıl çadır imalatı yapan bir ailenin çocuğudur.

Hz. İsa ile tanışan Senpol, Hristiyanlığı seçer. Hristiyanlığa çok emeği geçtiği için Hz. İsa’nın 12 havarisi olmasına rağmen, Senpol 13. Havari olarak bilinir.

https://www.tarsushaber.com/haber-stpaul-kilisesi-ve-kuyusunu-45-bin-turist-ziyaret-etti/200244

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...