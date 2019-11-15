Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de Ermeni rahiplerin öldürülmesi vesilesiyle başsağlığı diledi

Rusya Dışişleri Bakanılığı, Suriye’de Ermeni katolik rahiplerin öldürülmesi vesilesiyle Ermenilere başsağlığı diledi.

Ermeni rahiplerin öldürülmesinin sorumluluğunun DEAŞ tarafından üstlenildiğini vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, “Şehitlerin yakınlarına ve Suriye Ermenilerine içten başsağlığı diliyoruz. Suriye hükümetinin kontrolü altında bulunmayan bölgelerde Hristiyanlara karşı uygulanan şiddet ve terör eylemleri kızdırıcıdır. Bu vahşi cinayetler, bu bölgelerde terör örgütlerinin maalesef kendilerini henüz çok özgür hissettiklerinin bir kanıtıdır. Onlarla müzakere etmek değil, onlara karşı mücadele etmek gerek” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, 11 Kasım tarihinde Kamışlı Ermeni Katolik Kilisesi’nin rahibi Hovsep Petoyan ile babası Abraham Petoyan, Der Zor’daki kiliseye doğru yola çıktılarında arabalarına açılan ateş sonucu hayatlarını kaybetmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/15/Rusya-Suriye-Ermeni-rahip/169532

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