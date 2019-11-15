Rum Cemaatinden TTK Başkan Yardımcısı’nın ‘ASALA’ ithamına tepki

Melike Çapan

Türk Tarih Kurumu Heybeliada Hüseyin Rahmi Gürpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ruhban Okulu’nun tarihsel sürecine ilişkin bir konferans düzenledi.

Konferansa ilişkin olarak Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık’ın 31 Ekim tarihinde Anadolu Ajansı’na (AA) yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi.

AA’ya yaptığı açıklamada Kırpık, 1965’te Özel Öğretim Kurumları Kanunu çıkarıldığına, o yıllarda da ASALA’nın yurt dışında Türk diplomatlarını şehit ettiğine işaret ederek “ASALA’nın arkasında da Patrikhane’nin uzantıları çıkmıştır” dedi.

Kırpık’a, İstanbullu Rumların Evrensel Federasyonu tepki gösterdi.

Federasyon tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na gönderilen yazıda, konferansın lise öğrencilerine verildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

Gerçek ile hiçbir ilişkisi olmayan bu iddianın kabul edilemez asılsız bir iftira niteliğini taşıdığını ve TCK 267 maddesine göre ciddi bir suç teşkil ettiğini üzülerek ifade etmek istiyoruz.

Sayın Prof. Dr. G. Kırpık buiddiasının dayanağını açıklamaya mecburdur. Böylesine asılsız bir iddia yalnızca/sadece bir nefret ve aşağılama söylemi değildir, TTK bir devlet kurumu olduğundan, aynı zamanda yurtiçinde ve bilhassa yurtdışında ülkemize ciddi zarar vermektedir.

Konferans katılımcılarının çoğunluğunun lise öğrencileri olduğu düşünülürse, genç neslin üyelerineasılsız ve tamamen yanlış bilgiler verilmesinin ciddi sorunlar yaratmakta olduğunu ve bu tutumun akademik prensiplere tamamen zıt düştüğünü belirtmek gerekliğini duyuyoruz.

Federasyon konunun incelenerek hukuki olarak gereken işlemlerin yapılmasını talep ederken, İstanbul (Fener) Rum Patrikliği’nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

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