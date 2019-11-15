Lavrov’dan Yerevan’da “Karabağ” mesajları

Alin Ozinian

Kadife Devrim’den sonra Ermenistan’a ilk kez gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hala Ermenistan-Türkiye ilişkilerinde düzelme sağlama konusunda istekli olduklarını belirtti. Lavrov, “Dağlık Karabağ halkının rızası olmadan, hiçbir anlaşma mümkün olmayacak” diye konuştu.

12 Kasım’da resmi bir ziyaret için Ermenistan’a gelen Rusya Dişişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmelerin gündeminde Dağlık Karabağ ihtilafı, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kapsamındaki ilişkiler vardı.

Ermeni Soykırımı anısına Tsitsernakabert Anıt Kompleksi’nde saygı duruşunda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, II. Dünya Savaşı’nın 75. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen serginin açılışına da katıldı, ayrıca Ermenistan’ın önde gelen üniversitelerinde öğrencileriyle de bir araya geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan’ın, “çok sevindirici” olarak nitelendirdiği görüşmelerin ardından Lavrov ve Mnatsakanyan bir basın açıklaması düzenleyerek gazeteciler ile bir araya geldiler.

Koçaryan iması

Dağlık Karabağ’ın müzakere masasına dönmesi fikrine Moskova’nın nasıl baktığı sorusu üzerine Lavrov, Ermenistan’ın eski cumhurbaşkanlarından birinin çabalarıyla Karabağ yönetiminin müzakerelerin dışında bırakıldığını hatırlattı.

Robert Koçaryan’ı ima eden Lavrov şunları söyledi: “Görüşmelerin erken aşamalarında Dağlık Karabağ masadaydı ve böylece ateşkes sağlanabilmişti. Müzakereler ve düzenlemeler devam ederken, bir noktada, eski Ermeni Cumhurbaşkanlarından biri Yerevan’ın Karabağ’ın çıkarlarının temsil edeceğine karar verdi. Her halükarda, Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun eş başkanı olarak bu süreci ilerletmek ve bir anlaşmaya varmak isteğinde. Dağlık Karabağ halkının rızası olmadan hiçbir anlaşmaya varılamayacağı herkese açıktır. Zaten böyle bir sonucu Ermenistan imzalamaz.”

Lavrov, Rusya-Ermenistan ilişkileri konusunda ise “Ermenistan’da son dönemde oldukça büyük değişiklikler oldu. Bu değişiklikler sonucunda ülkelerimiz arasındaki ilişkiler yeni dinamikler kazandı” dedi. Mnatsakanyan ve Lavrov konuşmalarından “müttefiklik ruhunu” sık sık vurguladılar.

Dostluk mesajları

Mnatsakanyan “Dostça ilişkilerimiz, yüzyıllardır derinleşen karşılıklı güven ve çıkar üzerine kurulu. Halklarımızın dostluğu ve kardeşliği ise ortak kültürel mirasımızla güçleniyor” dedi.

Basın toplantısı sonrasında Rus uzmanların Ermenistan’daki ABD destekli biyolojik laboratuvarlara erişmesine izin veren bir mutabakatın imzalanacağı da duyuruldu. Lavrov daha sonra Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Ermenistan ziyaretini Twitter’de yaptığı paylaşımda değerlendirdi. “Mevkidaşım Sergey Lavrov’un Yerevan ziyaretinin verimli olduğunu kaydetmekten çok mutluyum. Birtakım konularda ayrıntılı görüşmeler yapıldı ve net anlaşmalar elde edildi. Karşılıklı işbirliğimizin pekiştirilmesi için dinamik şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Dostluğumuzun temelleri çok sağlamdır” ifadelerini kullandı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/23220/lavrovdan-yerevanda-karabag-mesajlari

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