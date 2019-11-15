Gülencilerin yer aldığı projeye destek arttı

Alman hükümeti cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında barındıracak olan “House of One” (Bir Ev) projesi için 9,5 milyon euro daha verecek. Projede Gülen yapılanmasıyla bağlantılı bir kuruluş da yer alıyor.

Almanya’da Gülen yapılanmasına yakın “Forum Dialog” adlı kuruluşun da dâhil olduğu “House of One” (Bir Ev) projesine hükümetin yapacağı maddi destek 19,5 milyon euroyu buldu.

Berlin’de üç dinin mensuplarının da ibadet edebileceği ortak bir mekân inşa edilmesini amaçlayan projeyle ilgili açıklamada bulunan Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) partili Klaus-Dieter Gröhler, daha önce 10 milyon euro taahhütte bulunan Alman hükümetinin 9,5 milyon euro daha ödeme yapacağını açıkladı.

“House of One” projesinin dünyada bir ilk olacağını söyleyen Gröhler, Alman parlamentosunun Hristiyanlık, Musevilik ve Müslümanlık arasındaki diyaloğu desteklemesinin çok olumlu bir mesaj olduğunu belirtti.

House of One Vakfı’nın sözcüsü Kerstin Krupp ise Alman hükümetinin bu kararını “çok büyük bir adım” olarak niteledi ve “Çok mutluyuz” açıklamasında bulundu.

House of One Vakfı, projenin tamamlanması için 47,2 milyon euro gerektiğini belirtiyor. Vakıf, şu ana kadar yaklaşık 30 milyon euro bağış toplandığını açıkladı. Projeye Berlin eyaleti de 10 milyon euro maddi destekte bulunmuştu.

Projenin maketi

Projeye “Gülen” tepkisi

Daha önce iş kadını Catherine von Fürstenberg-Dussmann, projede Gülen yapılanmasına yakın “Forum Dialog” derneği de bulunduğu için desteğini çekmişti.

Projede Müslümanları temsilen yer alan derneğin internet sayfasında, “Forum Dialog’un Fethullah Gülen’in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu” belirtiliyor.

“House of One” projesinde haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve Müslüman din adamı olarak Forum Dialog’dan Kadir Sancı yer alıyor.

Alman hükümetinin projeye 10 milyon euro maddi destek sağlama taahhüdünün Kasım 2018’de kabul edilen 2019 bütçesine girmesinin ardından dönemin AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Fethullah Gülen’in içinde yer aldığı bir projenin Alman vergi mükelleflerinin parasıyla desteklenmesi skandaldır” diyerek tepkisini göstermişti.

Temeli beş ay sonra atılacak

İçinde cami, kilise ve sinagog barındıracak olan yapının temelinin 14 Nisan 2020’de atılması planlanıyor. İnşasının ise en az üç yıl sürmesi bekleniyor. Temel atma töreni için seçilen tarih, Aydınlanma Çağı’nın önde gelen Alman temsilcilerinden Gotthold Ephraim Lessing’in “Bilge Nathan” adlı eserinin ilk kez sahnelenişinin 237’nci yıldönümüne denk geliyor. Söz konusu eserde Lessing, tek tanrılı üç din çerçevesinde hümanizm, aydınlanma ve hoşgörü temalarını işlemişti.

Yapının inşa edilmesinin planlandığı alan da sembolik anlam taşıyor. Berlin’in en eski kilisesi olma özelliği taşıyan Petri Kilisesi İkinci Dünya Savaşı’nda ağır hasar gördükten sonra Demokratik Almanya Cumhuriyeti döneminde tamamen yıkılmıştı. Proje kapsamındaki yapının, eskiden bu kilisenin bulunduğu yere inşa edilmesi öngörülüyor.

DW,epd/CÖ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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