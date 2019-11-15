Fransa’lı Ermeni boksör Arsen Goulamirian, 15 Kasım’da dünya şampiyonluğunu korumak için ringe çıkacak

WBA Dünya Şampiyonu, Fransa’lı Ermeni boksör Arsen Goulamirian, unvanını korumak için 15 Kasım tarihinde Paris’teki “AccorHotels” arenasında Avustralya’lı Kane Watts ile yarışacak.

Profesyonel ringte 24 müsabakaya katılan Goulamirian, 16’sı nakavt ile sonuçlanan bütün karşılaşmalarda zafer kutladı.



32 yaşındaki Ermeni boksör, kendisinden kaynaklanmayan farklı sebeplerden dolayı son bir yılda hiç bir müsabakaya katılmadı.



Ermenistan’da faaliyet gösteren “VBET” şirketinin finanmanıyla 15-16 Kasım gecesi saat 01:35’te Paris’te başlayacak olan karşılaşma, Ermenistan’daki “Shant TV” tarafından ilk kez olarak yayınlanacak. Müsabaka ayrıca “VivaroBet”in resmi internet sayfasından da izlenebilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/15/Fransa-Ermeni-boks-Arsen-Goulamirian/169505

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