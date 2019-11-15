Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına büyük katkıları olan kişilere verilen ödül için yarışmaya başvurulabilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına büyük katkıları olan kişilere verilen ödül için yarışmaya başvurulabilir

18 Kasım 2019-14 Şubat 2020 tarihleri arasında, Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına önemli katkıları olan kişilerin başvuruları kabul edilecek. Kazanan, Ermenistan Cumhurbaşkanını 2020 yılı ödülüne layık görülecek.

Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına katkılar için öngörülen 2 ödülden biri, her sene bir Ermenistan yurttaşına yada Ermenistan kuruluşuna, diğeri ise yabancı birine veya ülkedışındaki kuruluşa taltif edilir. Ermeni Soykırımı’nın uluslararası tanınması işinde katkısı olan çalışma, 2017-2019 yılları arasında yapılmış olmalıdır.

Gerek Ermenistan Devlet Başkanının öbür ödülleri, gerekse bu ödül Belçika ve İsviçre’de faaliyet gösteren ‘Poğosyan’ Vakfı tarafından finanse edilir. Ődüller, her yılın Mayıs ayında Ermenistan Devletbaşkanlığı’nda Ermenistan Cumhurbaşkanı ve ‘Poğosyan’ Vakfı temsilcisi tarafından takdim edilir.

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