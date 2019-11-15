Azınlık vakıflarına müjde: Patrik seçiminden sonra vakıf yönetmeliği çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, patrik seçiminin ardından vakıf seçimleriyle ilgili yönetmeliğin yayınlanacağını söyledi

Melike Çapan

TBMM’nde Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri devam ediyor.

14 Kasım’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yeni dönem bütçesi üzerine görüşmeler yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cemaat vakıflarının seçim yapmasını düzenleyen yönetmeliğin patrik seçimlerinin hemen ardından yayınlanacağını söyledi.

Ersoy, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın sorularını yanıtladı.

Paylan, vakıf seçimlerinin ne zaman yapılacağını sordu. Bakan Ersoy, yönetici seçilmesi için yayınlanan genelgenin geçici bir çözüm olduğunu belirterek, patrik seçimlerinin ardından vakıfların seçim yapmasını düzenleyen yönetmeliğin yayınlanacağını söyledi.

Ersoy, vakıf seçimlerinin ne zaman yapılacağına dair soruyu şöyle yanıtladı:

Yakın tarihte patrik seçimleri var. Patrik seçimlerinin ardından öncelikli işimiz bu olacak. Vakıf seçimleriyle ilgili sorunu çözüyoruz. İçişleri Bakanlımızla birebir takip ediyoruz. Bundan sonra bir sıkıntı yaşanmayacak.



Türkiye’de bulunan cemaat vakıflarının seçimleri Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bir yönetmelikle yapılabiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yönetmeliğin ihtiyaçları karşılamadığı gerekçesiyle 2013 yılı Şubat ayında yönetmeliği yürürlükten kaldırdı.

O tarihten bu yana cemaat vakıfları yönetici seçimlerini yapıyordu.

Gelen tepkilerin ardından 11 Mart 2019’da yönetimlerde boşalan yöneticilerin yerine yönetim kurulu kararıyla yönetici atanmasını düzeneyen genelge yayınlamıştı.

https://www.independentturkish.com/node/92201/haber/azınlık-vakıflarına-müjde-patrik-seçiminden-sonra-vakıf-yönetmeliği-çıkıyor

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