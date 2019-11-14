Sergey Lavrov Ermeni anıtında

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Erivan’a yaptığı ziyarette sözde soykırım anıtına giderek çiçek bıraktı.

Suriye’de yaşanan uçak krizinin ardından Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler kopma noktasına geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki görüşmeler sayesinde güçlenen ilişkiler, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov‘un Ermenistan‘a yaptığı ziyaret nedeniyle yeni bir gerilim yaşacak.

ERMENİ ANITINA ÇİÇEK

Ermenistan’ın başkenti Erivan’a giden Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ziyareti kapsamında sözde soykırım anıtına da gitti. Rus Bakan, Ermeni anıtının önünde diz çöküp çiçek bıraktı.

Anıt ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi gerektiğini de söyledi.

RUSYA-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkiler oldukça güçlü.

Rusya öncülüğünde hayata geçirilen Avrasya Ekonomi Birliği’nin üyeleri arasında yer alan Ermenistan, Rus 102’nci askeri birliğine ev sahipliği yapıyor. Üste yaklaşık 4 bin Rus askeri ve hava savunma sistemleri konuşlu durumda.

https://www.ensonhaber.com/sergey-lavrov-ermeni-anitinda.html

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