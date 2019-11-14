Paylan’dan Bakana: Herhalde ben soydaş değil, akraba oluyorum

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Kültür ve Turizm Bakanı’nın bütçe sunumunun ardından, “Yurt dışında ihtiyaç sahibi soydaş ve akrabalarımıza da yardım elini uzattık’ diyorsunuz. Yurt Dışı Türkler diye bir tanım var mesela. Şimdi o Türkler eğer ki Los Angeles’taki Ermeni’yi, Paris’teki Kürt’ü kapsıyor olsaydı böyle demezdiniz. Demek ki bir Türk soydaş, bir de akraba var. Ben herhalde akrabaya giriyorum dedi.

Meclis’te Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sabah saatlerinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı sunumla başladı. Bakanlık sunumlarının ardından milletvekilleri söz aldı. Komisyon görüşmelerinde söz alan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, devletlerin şirketler gibi yalnızca rakamlarla konuşmayacağını söyledi. Rakamlarla ölçülemeyecek konular olduğunu belirten Paylan, “Bu konuda bir vizyon ihtiyacı var. Kültürel varlığımızı koruma ve yaşatma üzerine bir vizyonunuz yok. Beton şehirlerde yaşıyoruz ve köşede bir tane tarihi bir ev varsa, onu sanki uzaylılar yapmış gibi davranıyoruz. Müteahhit bakışına teslim oluyoruz” dedi.

Bakanlık bünyesindeki Yurt Dışı Türklerle ilgili çalışmalara da değinen Paylan, bakanın sunumunda “Yurt dışında ihtiyaç sahibi soydaş ve akrabalarımıza da yardım elini uzattık” dediğine dikakt çekti. Paylan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt Dışı Türkler diye bir tanım var mesela. Şimdi o Türkler eğer ki Los Angeles’taki Ermeni’yi, Paris’teki Kürt’ü kapsıyor olsaydı böyle demezdiniz. Demek ki bir Türk soydaş, bir de akraba var. Ben herhalde akrabaya giriyorum ama damat değilim. Bilmiyorum yani arkadaşlar akrabaya nasıl giriyorum? Yani soydaş var o üstte bir yerde o Türk oluyor bu durumda. Ben akrabaya giriyorum herhalde.”

TANITIM HARCAMALARINA, POLİS ABLUKASI HATIRLATMASI

Bakanlığın tanıtım için para harcadığını ama İstiklal Caddesi’nde milletvekillerinin bile bildiri dağıtmasının engellendiğini anlatan Paylan, “Beş milletvekili İstiklal Caddesi’nde kongremiz için bildiri dağıtacağız. Bakan Süleyman Soylu talimat verdi. Bunları ablukaya alın diye. Kendisi bizi çok seviyor. Elimizde karanfillerle bildiri dağıtıyoruz. Yüzlerce polis bizi ablukaya aldı. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde sonlardaysa, demokrasi endeksinde sonlardaysa, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş hapisteyse, Ahmet Altan mahkeme kararıyla serbest bırakılıp bir talimatla yeniden tutuklanıyorsa, tanıtıma isterseniz 1 milyar para harcayın. O binlerce para harcayan bilinçli turist demokratik ülkelere gitmek istiyor” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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