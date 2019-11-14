MSB’den Ermeni din adamının katledildiği saldırıya kınama

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı.

Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisi Hovsep Bedoyan, terör örgütü PKK/YPG denetimi altındaki bölgede uğradığı terör saldırısında hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı saldırıyı kınadı.

Bakanlık Twitter hesabındaki paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

“Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Sayın Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz.”

Kaynak: AA

https://www.trthaber.com/haber/gundem/msbden-ermeni-din-adaminin-katledildigi-saldiriya-kinama-441216.html

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