Ermenistan Yunanistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Euro 2020 Elemeleri grup maçında Ermenistan sahasında Yunanistan’ı konuk edecek. Futbolseverler maça ilişkin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Ermenistan Yunanistan maçı ne zaman? Ermenistan Yunanistan maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte maça ilişkin detaylar.

Ermenistan Yunanistan maçı 15 Kasım Cuma günü(Yarın) saat 20.00’de başlayacak. Mücadele UEFA.tv kanalından naklen yayınlanacak.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermenistan-yunanistan-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-953968.html

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