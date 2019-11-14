Ermeni din görevlisi PKK/YPG saldırısında hayatını kaybetti

Türkiye, Suriye Ermeni cemaatine mensup din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı terör saldırısını en güçlü şekilde telin etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suriye Ermeni cemaatine mensup bir din görevlisinin, terör örgütü PYD/YPG/PKK denetimi altındaki bölgede uğradığı menfur bir saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu terör eylemini en güçlü şekilde telin ediyor, Suriye halkına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Bölgede faaliyet gösteren ve Hıristiyanlar dahil tüm Suriyelileri mütemadiyen hedef alan DEAŞ ve PYD/YPG/PKK terör örgütlerinin olağan şüpheliler olduğu kaydedilerek, “Suriye’den kaynaklanan her türlü terörle kararlılıkla mücadele eden Türkiye, bu terör saldırısının faillerinin bulunması için de uluslararası toplumla birlikte hareket edecektir.” denildi.

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