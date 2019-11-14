Erdoğan’a göre Ermeniler Türkiye’de göçmen olarak yaşıyormuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD ziyareti sırasında ABD Diyanet Merkezi’ni ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmada Ermeniler’in tarihi hakkında iddialarda bulundu ve Ermenilerin Türkiye’de göçmen olarak yaşadıklarını söyledi.. Erdoğan’ın sözleri tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmesinin ardından Maryland’deki ABD Diyanet Merkezi’ni ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD Temsilciler Meclisi’nin Ermeni Soykırımı’nı kabul ettiği karara tepki gösterdi, “Temsilciler Meclisi’nin düştüğü hataya Senato’nun düşmeyeceğine inanıyorum” dedi.Erdoğan, ‘’Bizim nazarımızda yok hükmündedir. Biz işin tarihçiler tarafından incelenip değerlendirilmesi yönünde tutumumuzu sürdüreceğiz. ABD Senatosu 1970’li ve 80’li yıllarda çoğunluğu diplomat ve aile mensupları olmak üzere çok sayıda vatandaşımızı şehit eden Ermeni terör örgütleri tarafından başlatılan kara propagandaya teslim olmamalıdır’’ diye konuştu.Voice of America sitesinin haberine göre Erdoğan konuşmasında Ermenistan için ‘’Daha dünün devleti’’ dedi. Erdoğan, ‘’Bundan önce değişik yerlerde göçmen olarak dolaşırlardı, Türkiye’de de aynı şekilde göçmen olarak yaşarlarken zorunlu tehcir yaşandı. Ermenistan ülkelerimiz arasında 2009 yılında imzalanan protokolleri imzalamaktan da kaçındı. Diaspora da ülkemizi karalama kampanyasını sürdürdü” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın sözleri tepki çekti. HDP milletvekili Garo Paylan Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ermeni halkı, diğer halklarla birlikte binlerce yıl bu topraklarda yerleşik yaşadı. Yaşadığı bütün şehirlerde medeniyet üretti. Ermeniler göçmen olarak dolaşırken sürmüşler…Yazıklar olsun! Soykırım yok diyen Erdoğan, soykırım güzellemesi yapıyor” dedi.

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