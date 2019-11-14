Bursa’da misyonerler yine cirit atıyor! Hedef Bursa gençliği..

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Mesut Demir

Geçmişten günümüzde ülkemizde Müslümanları Hristiyanlaştırma çalışması yapan başta ABD olmak üzere dış güçlerin hedefi hep Bursa olmuştu.

Bursa neden önemliydi misyonerlik çalışmaları için?

Öncelikle Osmanlı Devleti’nin başkenti, ticaret ve sanayinin merkezi..

Şöyle de diyebiliriz..

Bursa’da her 4 çalışan, 1 devlet memurunun maaşını öderken, Türkiye’de her 2 çalışan, 1 devlet memuru maaşını öder.

Değerli ağabeyim Adem Vural’ın önemli bir sözü var;

“Bursa, ayrı bir devlet olsaydı, İsviçre gibi olur, kişi başına düşen gelir ile herkes zenginlik içerisinde yaşardı..”

Bursa’nın önemi işte burada..

Ticaret, sanayi, tarih, turizm..

Ve aynı zamanda muhafazakar bir şehir.

Türkiye’nin kalbi, nefes aldıran en önemli organıdır Bursa.

Ekonomik gücü, tarihten gelen intikam duygusu ve muhafazakar şehir olması..

Bu açıdan dış güçlerin misyonerlik çalışmasında önemle üzerinde durduğu şehir Bursa.

Son zamanlarda misyonerlerin Bursa’da çalışmalarına ağırlık verdiği geliyordu kulağımıza..

Derken..

Dün bir vatandaşımıza yabancı uyruklu 2 kadın, Korupark AVM önünde bir yer sormak için yanaşmış..

Türkçe’yi az-çok biliyor bu kadınlar..

Hristiyanlığı anlatan broşürü vermişler eline..

Broşürün kapak kısmında “Gelecek hakkında ne düşünüyorsunuz?” ile başlıyor ve sayfayı çevirdiğinizde ne olduğunu hemen anlıyorsunuz.

Vatandaş bir süre konuştuktan sonra adeta kovalamış bu kadınları..

“Bu ülke Müslüman bir ülke. Hristiyan değil ve asla olmayacak..”

Ve ekliyor vatandaş..

“Bizler, bu tarz çalışma başka ülkelerde neden yapmıyoruz? Onlar ülkemizde cirit atıyor..”

Evet maalesef böyle..

Özellikle Bursa’daki hedef kesim 30 yaş altı gençlik..

Bu konuda ciddi önlemler alınması gerekiyor.

Bursa muhafazakar bir şehir..

Lakin..

Tedbir alınmazsa, gençliğe sahip çıkılmazsa, gelecekten söz etmek çok zor..

Devlet başta olmak üzere milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partiler ve STK’lar üzerine düşen görevi yapması gerekiyor.

Bursa gençliği, Bursa’nın geleceği, ülkemizin gençliği, ülkemizin geleceğidir.

Dış güçlerin gözünü diktiği Bursa’ya ve gençliğimize sahip çıkalım..

Özellikle, Osmangazi, Nilüfer, Mudanya ve Gemlik tarafında ciddi çalışma içerisinde olan, yabancı uyruk kadınları sahaya sürerek kandırmaya çalışan misyonerlere karşı mücadelemizi sürdürelim ki, gençlerimizi kaybetmeyelim..

Esen kalın..

http://www.bursadabugun.com/yazarlar/mesut-demir-99/bursa-da-misyonerler-yine-cirit-atiyor-hedef-bursa-gencligi-27378.html

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