Asimder Başkanı Gülbey: “Ahıska Türklerinin evlerini Ermeniler aldı”

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 yılında ve daha sonraki yıllarda Gürcistan Ahıska bölgesinden Rusya yönetimi tarafından trenlere…

Azerbaycan Beynelxalq Diaspor Merkezi BDM Türkiye Temsilcisi ve Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944 yılında ve daha sonraki yıllarda Gürcistan Ahıska bölgesinden Rusya yönetimi tarafından trenlere doldurularak sürgün edildiklerini ve boşalan evlere fırsatçı ırkçı Ermenilerin yerleştiklerini iddia etti.

Rusya ve Gürcistan devlet yöneticilerini yalanlarıyla kandıran Ermenilerin Ahıska bölgesindeki Türklerin sürgün edilmesini sağlayıp boşalttıkları evleri ve arsalarına yerleştiklerini beliren ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Rusların Mesketya diye adlandırdığı, bizim Ahıska dediğimiz Gürcistan’ın güney batısında yerleşen bölgede güncel verilere göre 35 Ahıska Türkü aile yaşamaktadır. 550 binlik Ahıska Türkü nüfusunun kendi adlarını verdikleri bölgede, bugün bu kadar az olmasının arkasında şüphesiz büyük bir sürgünün olduğunu göstermektedir. İkinci Dünya Savaşı’nda Stalin rejimi tarafından çeşitli bahanelerle yurtlarından sürgün edilen halklar arasında, sürgün acısı bitmeyen tek topluluktur Ahıskalılar. Nüfusun çoğunluğunu Türklerden oluştuğu için bu sürgün Ahıska Türklerinin sürgünü olarak bilinse de, Bölgede Ahıska Türkleriyle iç içe yaşamış Hemşin Türkleri ve Ahıska Kürtlerde aynı acıyı yaşadılar ve aynı tren vagonlarına doldurularak ilkel şartlarda sürgün edildiler. Sürgün kararı SSCB İçişleri halk komiseri Lavrenti Beriya’nın 24 Temmuz 1944 tarihinde “Tamamen gizli” ibaresiyle Stalin’e gönderdiği raporla alındı” dedi.

Osmanlı İmparatorluğunun 1915 tarihinde Ermeni tehcirini yapmasına sözde soykırım diyenlerin SSCB’nin sınır bölgesinde yaşayan Müslüman Türk ve Kürtleri suçsuz yere sürgün etmesine niye sessiz kalmalarının çifte standart olduğunu söyleyen Gülbey, “Lavrenti Beriya’nın yazmış olduğu raporunda “Gürcistan’ın SSC’nin Türkiye ile sınırı olan bölgelerinde Türk nüfusu oturmaktadır. Söz konusu nüfusun önemli bir kısmı yıllardır Türkiye tarafındaki akrabalarıyla temas kurmak suretiyle muhaceret eğilimi içinde olup kaçakçılık yapmakta. Türk istihbarat organları için casus elaman angaje etme kaynağı oluşturmakta ve eşkıya gruplarına insan gücü temin etmektedirler” denilmektedir. Bu rapordan sonra Ahıska, Adıgön, Ahılkelek, Aspinza ve Bogdanovka rayonlarıyla Acaristan SSC’ine bağlı bazı köy topraklarından Türk, Kürt ve Hemşinli olmak üzere 16 bin 700 hanenin toplam 86 bin kişilik nüfusunun Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’a sürgün edildiler. Bu insanlık dışı sürgünden dolayı ASİMDER genel Merkezi olarak sorumluları kınıyor ve yollarda rahmetli olanları rahmetle anıyoruz. Sürgün edilenlere Rusya özür dilemeli ve mallarını geri iade etmeli, tazminat ödemelidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

https://www.bolgegundem.com/asimder-baskani-gulbey-ahiska-turklerinin-evlerini-ermeniler-aldi-1079227h.htm

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...