ՏԻԳՐԱՆ ԿԻՒԼՄԷԶԿԻԼ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԸ ԸՐԱՒ ՍԻՒԼԷՅՄԱՆ ՍՈՅԼՈՒԻ ՀԵՏ ՈՒՆԵՑԱԾ ՀԱՆԴԻՊՄԱՆ ՇՈՒՐՋ

Յայտնի համայնքային բարերար, Գարակէօզեան Տան խնամակալութեան ատենապետ Տիգրան Կիւլմէզկիլ երէկ համայնքային մամուլի նկատառման յանձնեց յայտարարութիւն մը, որ կը վերաբերի Ներքին գործոց նախարար Սիւլէյման Սոյլուի հետ իր ունեցած հանդիպման։ Ինչպէս հաղորդած էինք քանի մը օր առաջ, անցեալ շաբաթավերջին Տիգրան Կիւլմէզկիլ ընդունուած էր Սիւլէյման Սոյլուի կողմէ։ Տեսակցութեան ընթացքին քննարկուած էին համայնքային զանազան հարցեր՝ մասնաւորապէս պատրիարքական ընտրութեան գործընթացը։ Տիգրան Կիւլմէզկիլի թրքերէն յայտարարութեան բովանդակութիւնը գրեթէ նոյնն է մեր կողմէ նախապէս կատարուած հաղորդումներուն հետ՝ պատրիարքական ընտրութեան գործընթացին կապակցութեամբ նախարարին հետ տեղի ունեցած կարծիքի փոխանակումներուն կտրուածքով։ Այս նիւթին առընթեր, յայտնի բարերար Կիւլմէզկիլ անդրադարձած է նաեւ ուրիշ էական հարցի մը, որ վերջին շրջանին համայնքի օրակարգին վրայ կը գտնուի։ Կիւլմէզկիլ անհանգստութիւն յայտնած է, որ մեր համայնքէն ներս կարգ մը շրջանակներ ճնշում կը բանեցնեն որոշ պատգամաւորի թեկնածուներու վրայ։ Հարկ է յիշեցնել, որ նախընթաց երեկոյեան՝ Տ. Արամ Արք. Աթէշեանի մասնակցութեամբ Սամաթիոյ մէջ տեղի ունեցած ժողովրդական հանդիպման ժամանակ ալ անդրադարձ կատարուած էր այս խնդրին։ Շեշտուած էր, որ Մանիշակագոյն շարժումը այս խնդրին հետեւանքով որոշած էր պատգամաւորի թեկնածու ցոյց չտալ Սուրբ Փրկիչ Ազգային հիւանդանոցէն։

Ստորեւ նոյնութեամբ կը ներկայացնենք Տիգրան Կիւլմէզկիլի յայտարարութեան թրքերէն բնագիրը։

27 Ekim 2019 tarihinde, 112. yılını kutlamanın gururunu yaşayan Jamanak Gazetemizin bürosuna Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir İçişleri Bakanı ziyarette bulundu. Bu ziyaret AK Parti iktidarının toplumumuza verdiği değerin bir göstergesi olarak tekrar göğsümüzü kabarttı.

Görüşmede Sayın Bakanımız Süleyman Soylu ile gerçekleştirdiğimiz kısa sohbetin ardından, kendisinden bir randevu talebim olmuştu ve sağ olsunlar talebime olumlu dönüş yapıp geçtiğimiz Cumartesi günü randevu verdiler.

Gerçekleştirdiğimiz görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü ve birçok konunun altı çizildi. Gündem maddeleri ise cemaatimizin eğitim, vakıf ve bugünlerde gündemi oldukça yoğun etkileyen Patriklik seçimimizdi.

Karagözyan Okulu’nda 2000 yılından bu yana gerçekleşen gelişmeleri, yaşanan güçlüklerle ortaya konulan başarıyı Sayın Bakanımıza anlattığımda memnuniyetini belirtti.

Ayrıca tüm okullarımızın aynı seviyeye ulaşabilmeleri adına gerçekleştirilen çalışmalarımızı ve tüm hayırseverlerimizin çabalarını kendilerine ifade ettim.

Bir diğer konu, Ermeni vakıflarımızla ilgili hususlarda ise cemaatimiz vakıflarında yorgunluğun hakim olduğunun altını çizdim ve ivedilikle vakıflarımızda seçim çalışmalarının başlaması gerektiğini beyan ettim.

Sayın Bakanımızın bana cevabı ise açıkçası beni çok mutlu etti. Bu cevap Patriklik seçiminin ardından vakıf seçimlerinin gerçekleşeceği hususunda bana söz vermesiydi.

Patriklik seçimi hususunda Sayın Bakanımızla sohbetimizde artık gelinen bu noktada seçimlerin gerçekleşmesi gerektiği konusunda ortak bir yaklaşımımız oldu.

Talimatnamenin uzun bir çalışma ardından gerçekleştirildiğinin bilgisini Sayın Bakandan aldım. Ayrıca talimatnamenin cemaatimizin yetkilileri ile koordineli bir şekilde hazırlandığını da Sayın Bakan bana bizzat duyurdu. Seçim sürecindeki gayemizin sulh ve huzur ortamının tesisi olduğunu, bunu gerçekleşmesinin bizim için önemini bir kez daha Sayın Bakanımıza aksettirdim. İki Patrik adaylarımızın seçim çalışmalarından bilgi sahibi olduğunu belirten Sayın Süleyman Soylu Beyefendi iki adaya da başarılar dilediğini belirtti.

Ayrıca beni mutlu eden bir başka gelişmeyi sizlerle paylaşmak isterim. Sayın Bakanımız bana Patriklik seçimi ardından “Gelin hep birlikte istişarelerde bulunup hepimizi mutlu edecek bir tüzüğü hazırlayalım.” dedi. Bu söylemin gerçekten geleceğimiz, gençlerimiz, çocuklarımız için ne denli önemli olduğunun umarım sizler de farkındasınızdır. Alınacak ortak kararlarla gerçekleştirilecek tüzük, toplumumuzun belki de tüm sorunlarını ortadan kaldırabilmek konusunda ciddi öneme sahip olacaktır.

Değerli basın mensupları ve siz değerli kamuoyu, Sayın Bakanımızla görüşmem vesilesiyle sizlere hazırladığım bu metinde son olarak bir not paylaşmak isterim.

Bu benim yaşadığım ilk Patriklik seçim süreci değil. Geçmişte yaşadığım ve çok üzüntüyle karşıladığım bazı süreçlerin tekrarlandığını bugün maalesef yeniden görüyorum.

Geçmişte Müteveffa Patriğimiz Mesrob Mutafyan ve Müteveffa Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’ın aralarında gerçekleşen seçimlerde birileri Mutafyan’ın seçmenleri ve delegelerine karşı kanunsuzca zorbalık ve tehditlerde bulunmuşlardı. Şimdi yine o birileri aynı tavırlarına devam etme gayreti içerisine girmiş bulunuyorlar. Birçok delege ve taraflar tehdit edildiğini maalesef yalnızca kapalı kapılar ardından söyleyebiliyor. Tehdidin boyutundan olacak ki, kamuoyuna ve basına tehdit edenleri ve tehdit konularını dile getiremeyen bu insanlar yalnızlaştırılıyor ve toplumdan uzaklaşıyorlar. Bu kabul edilemez durumun karşısında olduğumu bir kez daha belirtiyor ve bu süreçte sağduyu ve demokrasinin tek yol olduğunun altını çiziyorum. İki değerli Patrik adayı Srpazana da demokratik ve adil bir seçim atmosferi diliyorum.

Ayrıca Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendiye bir kez daha Ermeni cemaatimiz konusunda böyle anlayışlı ve yardımsever bir tutum benimsemiş olmasından dolayı teşekkür etmeyi borç bilirim.

Saygılarımla,

DİKRAN GÜLMEZGİL

http://www.jamanak.com/content/թրքահայ-կեանք/14-11-2019-տիգրան-կիւլմէզկիլ-յայտարարութիւն-մը-ըրաւ-սիւլէյման-սոյլուի-հետ

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