SURP TAKAVOR KİLİSESİ’NİN YENİ YAYINI: “ŞAPATAGAN KHOHER” (HAFTALIK DÜŞÜNCELER)

Patriklik Kaymakamı Episkopos Sahak Maşalyan, 12 Kasım 2019, Salı, saat 11.30’da, Kadıköy Surp Takavor Kilisesi Vaizi Rahip Harutyun Damadyan’ı ve Kilise Din Görevlisi Kd. Peder Krikor Damadyan’ı, makamında kabul etti.

Ziyaretçiler, öncelikle Surp Takavor Kilisesi bünyesinde faaliyet gösteren “Surp Takavor Serisi” hakkında bilgi verdiler. Daha sonra, Rahip Harutyun’un kaleme aldığı “Şapatagan Khoher” (Haftalık Düşünceler) kitabının yayınlandığını bildirdiler. Serinin 6. kitabını, Patriklik Makamı’na sunmak amacıyla Patrikhane’yi ziyaret etmişlerdi. Kitabın yazarı Rahip Harutyun, çalışmasını Müteveffa Patrik Mesrob II. Hazretleri’nin İstanbul Ermeni Kilisesi’ne yeni bir canlılık getiren hizmet anlayışına ithaf ettiğini bildirdi. Daha sonra, kitabın içeriği hakkında Kaymakam Hazretleri’ne bilgiler sundu. Kitapta İstanbul Ermeni Kilisesi’ne hizmet eden tanınmış din adamlarına yer verilmekteydi. Onlar arasında en çok göze çarpan isim, kendisi gibi birçok din adamına ilham kaynağı olan Patrik Mesrob II. Hazretleri’ydi. Yazılardan bazıları basında da yer almıştı. Yazılar içerisinde Ana Taht Surp Eçmiadzin ve Katolikos Hazretleri’ne, Getronagan Ermeni Lisesi’ne, Surp Takavor Kilisesi’ne, Başepiskopos Şahan Sıvacıyan’a ve benzer kişi ve kiliselere yer verilmştir. Kitapta yazıların yanı sıra, konularla ilgili resimler ve açıklama yazıları da bulunmaktaydı.

Kaymakam Hazretleri, yayınlanan kitap vesilesiyle memnuniyetini belirtti. Ermeni Kilisesi’ne kalıcı eserler bırakmanın önemini vurguladı. Patriklik Makamı’nın genç ruhbanlarından birinin, benzer bir çalışmaya imza atmasının etkileyici olduğunu söyledi. Bu vesileyle, Patriklik Makamı’nın da takdisini alarak, yayıncılık faaliyetleri de yürüten Surp Takavor Kilisesi’ni kutladı. Rahip Harutyun’a ve Kd. Peder Krikor’a kilise yararına yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi.

http://www.turkiyeermenileripatrikligi.org/site/surp-kilisesinin-yeni-yayini-sapatagan-khoher-haftalik-dusunceler/

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