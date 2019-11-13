Okulda Noel Baba’yı gören milli eğitim müdürü öğretmenlere hakaret yağdırdı

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Bartın’da TOKİ Orta Okulu’nu ziyarete giden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandarlıoğlu, öğrencilerin hazırladığı resim sergisinde Noel Baba’yı görünce sinirlendi. “Bu resmi buraya nasıl asarsınız, siz hristiyan mısınız?” diyerek öğretmenlere kızan Çandarlıoğlu’nun idarecilere de hakaret ettiği iddia edildi. Sergiyi kaldıran Çandarlıoğlu, idarecileri okuldaki kursları iptal etmekle tehdit etti.

Sendika.org’nin haberine göre okula ziyaret düzenleyen Eğitim-Sen Bartın Şubesi Başkanı Sedat Bora ve yönetim kurulu üyeleri yaptıkları açıklamada, Çandarlıoğlu’nun sözlü saldırılarına tanık olan öğrencilerin olumsuz etkilendiğini, öğrenciler arasında bu durumun konuşulduğu, başarılı bir okulun ahenginin bozulduğunu belirtti. Açıklamada Çandarlıoğlu’nun göreve başladığından beri çok sayıda skandal uygulamaya imza attığı belirtildi.

Açıklamanın devamında Çandarlıoğlu’nun önceki uygulamaları şu sözlerle aktarıldı:

“Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu ilk olarak anayasa ve yasalara aykırı biçimde öğretmenleri mesai saatleri dışında zorunlu çalıştırmak istedi. Çeşitli projelerle öğretmenlere angarya çalışma yükledi. Bartın Eğitim Sen’in angarya karşıtı yürüttüğü mücadele sonucunda geri adım atarak mesai saati dışındaki bazı çalışmaları gönüllü yapmak zorunda kaldı. Fakat Milli Eğitim Müdürünün talimatları ile halen bazı okullarda bazı ders saatlerinin yönetmeliklere aykırı olarak, 50 dakika ve 60 dakika uygulanmaktadır. 40 dakika olan ders saatini 60 dakika uygulayan öğretmenleri ödüllendireceğini duyurarak, öğretmenler arasında ayrılıklar oluşturarak iş barışını bozmaktadır.

Okullara yaptığı öğretmen ziyaretleri esnasında “okullarda en sevilen öğretmenler, din kültürü öğretmenleri olacak” şeklinde ayrımcı ifadelerde bulunarak diğer öğretmenleri tefrik etmiştir. Bunu neden dillendirdiği, bu ayrımı neden yaptığı düşündürücüdür.

Konuştuğumuz bazı müdür arkadaşlarımız okul müdürleriyle yapılan toplantılarda Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun hakaret ve kaba konuşmalarının daha ağırlarını burada da sürdürdüğünü belirtmektedirler. Maalesef bugünlerde ülkemizin devlet adabının ve işleyişinin geçirdiği değişime bağlı olarak bu kötü muameleye maruz kalan hiçbir mağdur harekete geçememektedir. Yöneticilerin liyakate göre değil kayırmacılıkla seçildiği kurumlarda çalışan insanlar üzerlerinde tehdit, baskı birçok mobbing uygulaması hissetmektedirler. Daha dün Gaziantep de bir sözleşmeli öğretmen mobbinge dayanamayarak intihar yolunu seçti. Ayrıca olayın yaşandığı Bartın TOKİ Orta Okulu’nda 11 Kasım Pazartesi günü bir veli okula gelerek öğretmen arkadaşımızı tehdit etti ve olay Bartın savcılığına bildirildi.

Sayın Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu meslektaşlarına karşı duyarlı olmaya, öğretmene yakışan bir nezakete sahip olmaya davet ediyoruz. Devletin verdiği olanak ve hakları insanları küçük düşürmek için değil, yüceltmek için kullanmaya çağırıyoruz.”

https://www.birgun.net/haber/okulda-noel-baba-yi-goren-milli-egitim-muduru-ogretmenlere-hakaret-yagdirdi-276150

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