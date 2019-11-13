Hristiyan olduğu için görevden alınan kadın öğretmen yerine iki imam görevlendirildi

Ali Kemal Erdem

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nde din dersi öğretmeni olan Esma B.K., bir gazetede çıkan Hristiyan olduğu ve sosyal medya hesabından Hristiyanlık propagandası yaptığı iddiasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınmıştı.

Esma B.K.’nın görevden alınmasıyla boşalan din derslerine 11 Kasım itibariyle, geçici süreyle Mehmet A. ve Hüseyin K. adlı cami imamları girmeye başladı.

“Protokol gereği imamlar okullarda görevlendirilebiliyor”

Konuyla ilgili olarak Independent Türkçe’ye konuşan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir Milli Eğitim yetkilisi atamayı doğruladı.

Yetkili, Diyanet İşleri ve Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki protokol gereği din öğretmeni sıkıntısı olan yerlerde Diyanet çalışanlarının öğretmen olarak geçici olarak görevlendirilebildiğini daha önce de benzer atamaların yapıldığını kaydetti.

En fazla altı saat derse girebiliyorlar

11 Kasım’da göreve başlayan imamların ek dersler için düzenlenen ücret politikasından dolayı haftada altı saatten fazla ders veremediği, bu nedenle 12 saat derse girebildikleri belirtildi.

12 saat dışında kalan din derslerine ise şimdilik diğer branş öğretmenleri, yeni bir din öğretmeni atanana ya da soruşturma sonuçlanana kadar devam edecek.

Independent Türkçe’nin ulaştığı Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi’nin müdürü ise görüş beyan edemeyeceğini söyledi.

Görevden alınan öğretmenin avukatından tepki

Konuyla ilgili gelişmeyi ilk olarak gündeme getiren Esma B.K.’nın avukatı Can Kurtulan ise şunları söyledi:

Müvekkilim, hukuka aykırı bir şekilde görevden uzaklaştırılmış olup yerine din kültürü ve ahlak bilgisi dersini vermesi için formasyonu olmayan ve öğretmenlik yapmayan Mehmet A. İle Hüseyin K. adlı iki cami imamı getirilmiştir.

Avukat Kurtulan, öğrencilerin Esma B.K.’nın göreve dönmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyleyerek hukuka aykırı olan soruşturma sürecinin öğrenciler, milletvekilleri, kamuoyu ve kendileri tarafından takibinin sürdüğü kaydedildi.

Olay, Meclis gündeminde

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, konuyla ilgili olarak TBMM’ye bir soru önergesi sundu.

Önergenin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından bir hafta içerisinde cevaplanması bekleniyor.

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