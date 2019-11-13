EZİDİLER İÇİN İHTİYAÇ LİSTESİ

Her hafta bir kitabın kritiğini yapmak üzere kentin farklı bir noktasında bir araya gelen gençler, Ezidi’ler için yardım kampanyası başlattı. Savaş mağduru Ezidi’lerin, kışın soğuk günlerinde zor koşullar altına yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken gönüllü gençler, ihtiyaç listesi oluşturdu. Listede her aile için 10 litre yağ, 1 kilo mercimek, 1 kilo pilavlık pirinç, 5 paket makarna, 1 kutu salça, 1 tavuk, 1 kilo zeytin, 1 koli yumurta, 5 kilo şeker, 1 kilo çay, 30 aileye yetecek kadar 3 ton odun ve 10 çuval una ihtiyaç olduğu belirtildi. Sosyal medya ortamında ihtiyaç listesini paylaşan gençler, yardımseverlerden destek bekliyor. Gençlere, 0505 101 33 01 numaralı hattan ulaşılabileceği belirtildi.

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