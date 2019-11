Ermeni mezalimi

Yeni nesil pek bilmez ama eski nesil Boşnaklarda şöyle bir söz var: “Kakav Rus i to je krst.” Yani “Ne Rus’u, o da haçtır.” Doğu Anadolu’yu işgal eden Rus subaylarının tahrik ve teçhizleri neticesinde ‘gönüllü’ Ermeni çeteleri, masum ve savunmasız sivil Müslüman Türk milletine karşı büyük bir mezalime girişmiştir. Ermeni cinayetleri, Osmanlı ve yabancı araştırma heyetlerinin yanı sıra, ellerine silah verip cepheye iten Ruslar tarafından da tespit edilmiştir. Bu hususta binlerce belge, bilgi ve şahitlik mevcuttur. Mesela, Iğdır’ın Oba ve Erzurum’un Alaca köylerinde yapılan kazılarda Ermeni mezalimine uğramış Müslümanlara ait toplu mezarlar bulunmuştur. Halen de bulunmaya devam etmektedir. Bu yazımızda, Ruslara Göre Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim isimli kitapta yer alan, Ermeni mezalimine şahitlik eden Rus subayları tarafından kaleme alınmış raporlara, telgraflara, mektuplara ve tarihçelere yorumsuz olarak yer vereceğiz. (Doç. Dr. Azmi Süslü, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1987.) Sadece şunu söyleyelim: Bu kitapta, tüylerimizi diken diken edecek belge ve bilgiler var. Bu anlamda, ibret değeri yüksek bir eser ile karşı karşıyayız. Van Rus Kıtaları Komutanı General Nikolayef’in, 1 Temmuz 1915 tarihinde, Kafkas Orduları Komutanına çektiği telgraftan birkaç cümle paylaşarak başlayalım: “Ermeni gönüllüleri, çalınmış ganimetleri götürürken bunları önlemeye memur Rus askerlerine Ermeniler tarafından ateş edilmiştir. Bundan başka, gönüllüler devamlı yağma yapmakta ve her türlü cinayetleri işlemekten zevk almaktadırlar.” (Sayfa 27) Kafkas Rus Ordu Komutanı General Odişelidze’nin, 9 Şubat 1918 tarihinde, Kafkas Osmanlı Ordu Komutanına çektiği telgraf ile devam edelim: “Kontrolümüz altındaki bölgelere sığınmış olan Erzincan halkının beyanatına göre, Ermeni çeteleri, halkı evlerinden zorla çıkararak onları gruplar halinde Vahid Bey’in evine getirmişlerdir. Gece Ermeni çeteleri Vahid Bey’in evini, diğer birçok evi ve kışlaları yakmışlardır. Yüzden fazla kadın ve çocuk alevler arasında can vermiş; alevlerden kurtulmak için kendilerini pencerelerden atanlar ise tüfeklerle veya kasaturalarla öldürülmüşlerdir.” Uzunca telgrafın devamı şu şekilde: “Erzincan Belediyesinin önceki sekreteri Mehmed Efendi’yi kaçıran Ermeniler, onun annesini, karısını ve dört çocuğunu katletmişlerdir. Ermeniler ayrıca, karısını zorla kaçırmak istedikleri Veysioğlu adındaki birini de katletmişlerdir. 12 Ocak (1918) tarihinde Ermeniler Kelersen köyünü basmış, 15 Müslümanı bağlayarak hepsini de silahla öldürmüşlerdir. 7 Ocak (1918)’de Rus üniforması giymiş olan Ermeniler, Karadeniz kıyısındaki Fol köyünden 50’den fazla kadın ve erkeği kaçırarak Trabzon istikametinde kovalamışlardır. Bu mazlumlardan bazılarının cesetleri daha sonra nehirde bulunmuştur. Şarlıbazar’ın güneyinde bulunan Kızılağaç köyünde elleri bağlı cesetler bulunmuştur. Biçareler kasaturalarla parçalanmışlardır. Ermeniler Kurcle ve Erikli yakınlarındaki köylerde bulunan ahaliyi katletmişler ve oralardaki birçok kadını alenen lekelemişlerdir. Tam bir ay boyunca Ermeni çeteleri, Şarlıbazar, Akkilise ve İnesil köylerindeki ahaliyi yağmalamış ve öldürmüşlerdir.” Telgraf şu şekilde son buluyor: “50 kişilik bir Ermeni çetesi Ardasa’yı basmış, yağmalamış ve çarşısını yakmışlardır. Geri çekilen Rus birliklerinin Sarpo, Sadak, Köse, Ardasa, Gümüşhane, İkisan, Bayburt, Tiran ve Erzurum ahalisine terk ettiği bol miktardaki yiyecekler, Ermeniler tarafından yağmalanmıştır. Çevreyle irtibatını kestikleri Erzincan’da Ermeniler halkın büyük bir kısmını evlerinde diri diri yakmışlar; diğerlerini bir kiliseye doldurarak ateşe vermişler. Ayrıca, bomba yerleştirdikleri şehir camiini havaya uçurmuşlardır. Ermeniler Erzincan civarında beş yüz Müslümanın ayaklarını, ellerini bağlamışlar ve hepsini de kurşuna dizmişlerdir. Mir Hüseyin Ağa ve Dersim’in 800 ahalisi, Ermeni çetelerinden kaçarak Türk ordusuna sığınmışlardır.” (Sayfa 34-36) Ermeni çetecilerinin zulümleri bitecek gibi değil. Ermeni asıllı İstikham Subayı Morozof Meguerditche’nin raporu: “Erzincan ile civarında yaklaşık olarak 250-300 Müslüman katledilmiştir.” (Sayfa 38) 13’ncü Türkistan Avcı Alayından Yüzbaşı Vekili Kazimir’in raporu: “Ermeniler Müslümanları Sarıkamış’ta çalıştırmak bahanesiyle topladılar ve şehirden iki kilometre ayrılınca katlettiler.” (Sayfa 40) Peki, Ermeniler bunları yaparken, Türkler ne yapmış? Bu sorunun cevabını Kutayis Valisi Çugaşvili’nin telgrafından okuyalım: “Türkler kesiyor, öldürüyor” diye şayialar çıkıyor, ben size beyan ederim ki, bu doğru değildir. Türk Hükümeti ve Türk askeri kendi halinde duranlara hiçbir şey yapmaz ve ilişmez. Mal ve mülklerini muhafaza ederek onlara yardım eder.” (Sayfa 43) Kitap bitince, şu gerçek, bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor: Bütün bu mezalimler/soykırımlar Ermeniler tarafından yapıldığı halde, Ermenilerin ve kasıtlı bir şekilde bu politik yalana destek veren Batılı çevrelerin, yapanlar Türklermiş gibi dünya kamuoyunu aldatmaya çalışmaktadır. Bir başka ifadeyle: Ermenilerin ve yol arkadaşlarının, Türklere yönelik “soykırım” iddialarını şöyle özetleyebiliriz: “Yapan, yaptınız diyendir.” https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/ayhan-demir/ermeni-mezalimi-30357.html