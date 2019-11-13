ASİMDER Başkanı Gülbey: “Yalova Çınarcık’ta Neler Oluyor?”

Ermeni Diasporası Azerbaycan, İran ve Türkiye’de kullanmak üzere istihbarat elamanı yetiştirdiğini belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “İran’da Azerbaycanlı Türkler ile Azerbaycan vatandaşlarının çoğunluğunu oluşturdu Kanada ve ABD ülkelerine iltica etmenin ö şartlarından biri söylenen kiliseye gidip o kiliseye kayıt yaptırılarak din değiştirerek Hıristiyan olmalarıdır. Bu ülkeden gelen Müslüman insanlar özellikle Yalova’nın çınarcık ilçesinde bulunan kiliseye gönderilmektedir. Yalova ahalisine sorduğumuzda bu şekilde yüzlerce İran ve Azerbaycan vatandaşı olduğunu söylediler. Hatta bir kaçıyla bu yıl gidip sohbet etme şansı yakaladık. Bu din değişim süresi toplamda altı ay olup, bu altı ay içerisinde her hafta ayine katılmak ve kiliseye gitme zorunluluğu bulunmaktadır. Kiliseye kayıt yaptıranlara çevrede ve Yalova’da geçici sigortasız iş bile buluyorlar. Altı ayın sonunda devamlılık sağlayanlara ve samimi görülenlere Kanada veya ABD vizesi veriliyor. Bu iki ülkeye gidenler vatandaşlık alıp pasaportlarıyla Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan ve gizli vatandaşlık kazanımıyla İran’a tekrar gönderilmektedir. Bu kilisenin yönetimin ermeni asıllı kişilerde olduğu duyumu ise bizleri tam endişeye salmıştır. ASİMDER olarak bu duyumların doğruluğunun olup olmadığının araştırılması için en kısa zamanda resmi başvurularımızı yapacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz” şeklinde konuştu. http://www.guvengazetesi.com.tr/asimder-baskani-gulbey-yalova-cinarcik-ta-neler-oluyor/1749/