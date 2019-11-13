17 yaşındaki Ermeni genç dişleriyle 5 araba çekti ve Guinnes rekorlar kitabına girdi

Ağırlıklı olarak Muş’lu Ermenilerin yaşadığı Abaran şehrinde, belediye binasının karşısında Powerlifting Dünya ve Avrupa şampiyonu 17 yaşındaki Ermeni genç Erik Khachatryan sıradaki rekora imza attı.

Arkaşaları, akrabaları ve seyircilerin gözleri önünde Erik toplam ağırlığı 10 ton 790 kg olan 5 tane araba aynı zamanda 10 metre 40 santimetre mesafede dişleriyle çekti.

Böylece 17 yaşındaki ermeni genç Guiness rekorlar kitabına girdi ve bu gösterişi Ermeni askerlerine ve bütün Abaran halkına armağan etti.

Etkinliğe Abaran Belediyesinin yetkilileri, Powerlifting Federasyonu Başkanı Gagik Saroyan ve başka misafirler de katıldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/13/Ermeni-Guinnes-rekorlar-kitabı/169257

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