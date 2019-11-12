Süryani ve Ermeni mezarları üzerine Millet Bahçesi yapılmasını Meclis’e taşındı

Mardin Dargeçit’te, Süryani ve Ermenilere ait mezarların bulunduğu belirtilen alana Millet Bahçesi yapılması, HDP Milletvekili Pero Dundar tarafından Meclis gündemine taşındı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Pero Dundar, 11 Kasım’da Mezapotamya Ajansı tarafından servis edilen “Süryani ve Ermeni mezarlığının üstüne ‘Millet Bahçesi’ yaptılar” başlıklı haber sonrasında konuyu Meclis gündemine taşıdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplaması istemiyle önerge veren Dundar, Süryani ve Ermeni halklarına ait mezarlığın üstüne AKP’nin seçim vaadi olan “Millet Bahçesi” adı altında park ve düğün salonu yapıldığına dikkat çekilerek, “Dargeçit Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığında, ‘Saray Mahallesi Rekreasyon Projesi’ olarak yapılan park ve düğün salonu, Mart 2016’da belediyeye atanan kayyum tarafından başlatılmıştır. Mezarlar üzerine kurulu ‘park’ ve düğün salonunun önümüzdeki günlerde açılışı yapılacağı belirtilmiştir” denildi.

HDP’li vekil, halkın yetkilileri uyarmasına rağmen yıkılan mezarların molozlarla birlikte taşındığı ve projenin uygulandığını kaydetti.

Dundar, verdiği önergesinde Bakan Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

Ermeni ve Süryanilere ait mezarlığın üstüne park ve düğün salonu yapıldığı bilgisi doğru mudur?

Yurttaşların söz konusu arazinin Ermeni ve Süryanilere ait mezarlık olduğu iddiası araştırılmış mıdır?

Ermeni ve Süryani Mezarlığı olduğunu iddia eden yurttaşların söyleminin dikkate alınmaması farklı olanı yok sayma politikalarının bir parçası mıdır?

Farklı inançlara hoşgörülü ve saygılı olan Dargeçit halkının itirazlarına rağmen söz konusu arazide neden park yapılmaktadır?

Söz konusu arazinin, Ermeni ve Süryanilere ait mezarlık olduğu iddiaları doğru ise bu suçu işleyen kamu görevlileri ve mülki amirlere yönelik yasal/idari soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmış ise soruşturma hangi aşamadadır?

Söz konusu arazinin, Ermeni ve Süryanilere ait mezarlık olduğu iddiaları doğru ise arazinin molozları nereye taşınmıştır?

Ermeni ve Süryanilere ait mezarlık olduğu iddia edilen arazinin molozlarına dair bir inceleme yapılacak mıdır?

Ermeni ve Süryanilere ait mezarlık olduğu iddia edilen arazinin ‘Millet Parkı’ olarak imara açılması farklı inançlara tahammülsüzlüğün göstergesi midir?

Söz konusu iddia doğru ise, tarihi, soykırımlar ile anılan Ermeni ve Süryani halklarına karşı bir açıklama gereği duyuyor musunuz?” (MA)

https://www.evrensel.net/haber/390826/suryani-ve-ermeni-mezarlari-uzerine-millet-bahcesi-yapilmasini-meclise-tasindi

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