Suriye’de görev yapan Ermeni doktor, hamile kadının ve bebeğinin hayatını kurtardı

Suriye’de insani misyon gerçekleştiren Ermeni uzman ekibinin doktorlarından biri, Halep Askeri Hastanesi’nde hamile bir kadının ve bebeğinin hayatını kurtardı.

Sezaryen yoluyla sağlanan doğum sonucu annesi ile bebeğin, kendilerini çok iyi hissettikleri öğrenildi. Halep Askeri Hastanesi’nin doktorları, gerçekleştirdiği başarılı ameliyat için Ermeni doktora teşekkür etti.

Suriye’de insani misyon gerçekleştiren Ermeni uzmanlara farklı şikayetleri olan insanlar başvuruyor. Şubat ayından bu güne kadar Ermeni doktorlar, Suriye’de 6550’den fazla hastayı müayene ve tedavi etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/12/Suriye-Halep-Ermeni-doktor/169167

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