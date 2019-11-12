SÜDEF Başkanı Türker’den mezarlık tepkisi: Süryanilerin izleri yok edilmek isteniyor

SÜDEF Başkanı Evgil Türker, Mardin’de Süryani ve Ermeni mezarlığının yok edilmek istenmesine tepki gösterdi. Türker, yıkımın bilinçli yapıldığını söyledi.

Dargeçit’te Süryani ve Ermeni mezarlığı üzerine park ve düğün salonu yapılmasına tepki gösteren Süryani Dernekleri Federasyonu (SÜDEF) Başkanı Evgil Türker, Süryani izlerinin yok edilmeye çalışıldığına dikkati çekerek, “En azından ölülere saygı gösterin” dedi.

Kayyum yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce Artuklu ilçesindeki Süryanilere ait Meryem Ana Kuyusu, Kapuçin Kilisesi ile Hristiyan ve Müslümanlara ait mezarların bulunduğu alanda daha önce durdurulan altyapı ve otopark çalışmasını yeniden başlattı. Yine, AKP’li Dargeçit Belediyesi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ortaklığında Süryani ve Ermenilere ait mezarlığın üstüne 1 milyon 270 bin TL’lik ihale bedeli ile AKP’nin seçim vaadi olan “Millet Bahçesi” adı altında park ve düğün salonu yapıldığı ortaya çıktı.

“SİSTEMLİ VE BİLİNÇLİ”

SÜDEF Başkanı Evgil Türker, azınlıklara ait tarihi yerlerin tahrip edilerek yok edilmesine tepki gösterdi. Bu durumun “sistemli ve bilinçli” bir şekilde yapıldığını vurgulayan Türker, yaşananların sadece Artuklu ve Dargeçit’le sınırlı olmadığına dikkat çekti. 90’lı yıllarda da Süryani mezarlığının üzerine inşaat yapıldığını hatırlatan Türker, “Bu yüzyıldan fazla bir süredir yapılan bir uygulamadır. En özenle korumamız gereken yerler mezarlıklardır. En azından mezarda bulunan ölülere saygıları olması gerekir. Bu durumu federasyon olarak kınıyoruz. Bunun için gerekli işlemleri başlatacağız” dedi.

“SÜRYANİLERİN İZLERİNİ YOK ETMEK İSTİYORLAR”

Yapılanlarla ekonomik rantın yanı sıra tarihin de yok edilmesinin amaçlandığını ifade eden Türker, yetkililerin bu duruma göz yumduğunu söyledi. Türker, “Yavaş yavaş Süryani izlerini bölgeden kaldırıp yok etmek istiyorlar. Bu kabul edilemez. Halklar arasında bir sorun olmamasına rağmen birbirlerine kırdırmaya çalışıyorlar. Devletin, belediyelerin ve siyasilerin bu yapılara saygı duyması gerekiyor” diye konuştu. (Mardin/MA)

https://www.evrensel.net/haber/390779/sudef-baskani-turkerden-mezarlik-tepkisi-suryanilerin-izleri-yok-edilmek-isteniyor

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