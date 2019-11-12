Nevşehir’de Tarihi Kilisenin akıbeti ne olacak?

Nevşehir İl Merkezindeki en önemli tarihi ve turistik değerlerden biri olarak gösterilen Tarihi Meryem Ana Kilisesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca sahip çıkılmayı bekliyor.

Nevşehir İl Merkezindeki en önemli tarihi ve turistik değerlerden biri olarak gösterilen Tarihi Meryem Ana Kilisesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca sahip çıkılmayı bekliyor. Bakımsızlık ve kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen tarihi kilesinin onarılarak kilise olarak ibadete açılabileceği ya da kültür ve sanat merkezi olarak değerlendirilebileceği ifade edilen tarihi Meryem Ana Kilisesi Nevşehir’e uzun yıllar kapalı cezaevi olarak hizmet vermişti. 1894 Yılında bölgedeki Rumlar tarafından ibadete açılan tarihi kilise nüfus mübadelesinin ardından uzun yıllar cezaevi olarak hizmet veren binanın restore edilerek turizme kazandırılması bekleniyor.

Kapı, Pencere ve sütunları define avcıları tarafından çalınan ve son yıllarda içerisinde faili meçhul kişilerin uygunsuz tavırlar sergiledikleri gözlenen tarihi kilise binası sahip çıkılmaması durumunda çökme tehlikesi ile karşı karşıya. Bir dönem Fener Rum Patriği Bartholomeos’un bizzat ziyaret ettiği kilise binasının onarılarak bölge turizmine kazandırılması yönündeki girişimlerden şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: MHA

http://www.fibhaber.com/cevre/nevsehir-de-tarihi-kilisenin-akibeti-ne-olacak-h109797.html



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