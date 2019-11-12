Esad’ın Direktifleriyle.. el Hilal Papa Pedo ve Babasının Teröristlerce Şehit Edilmesi Üzerine Piskopos İvazyan’a Taziyelerini İletti – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

HASEKE – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın direktifleriyle Sosyalist Arap el Baas Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Hilal el Hilal bugün, Papa Hosip Hanna Pedo ve babasının kin ve eli kanlı terörist çetelerce şehit edilmeleri üzerine el Cezire ve el Furat bölgesinde Ermeni Katolik Taifesi Başkanı Piskopos Antranik İvazyan’a taziyelerini iletti.

Şehit yakınlarına Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın en derin taziyelerini taşıyan el Hilal, din adamlarının hedef alınmasının kardeşlik, sevgi ve barış mesajlarını taşıyan hak sesini hedef almak olduğunu ifade etti.

Bilineceği üzere terörist örgütler dün Papa ve babasını Deyrezzor’da Ermeni Katolik Kilisesine ziyaretleri esnasında hedef almış ve şehit etmişlerdi.

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