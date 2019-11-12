2015-2018 yıllarında 2200 Ermenistan vatandaşı Gürcistan’da oturum izni aldı

Gürcistan Hükümeti Göç komisyonu tarafından yayınlanan bilgilere göre 2015-2018 yılları arasında yaklaşık 2200 Ermenistan vatandaşı Gürcistan’da oturum izni aldı.

Böylece Ermenistan Gürcistan’da ikamet izni alan vatandaşlar sayısıyla üçüncü sırada yer alıyor. 2015-2018 yıllarında Gürcistan’da oturum izni alan yabancıların genel sayısı 20.800 kişidir.

Birinci sırada Rusya Federasyonu vatandaşları yer alıyor 9.000 kişi, ikinci sırada Azerbaycan vatandaşları 3.000 kişi, Ermenistan vatandaşları 2.200 kişi ve dördüncü sırada 1.700 kişiyle Ukrayna var.

Bu dönem içinde 31.000’den fazla ikamet tezkeresi verildi yabancılara. İran vatandaşlarına 7.000, Hindistan vatandaşlarına 5.000, Rusya Federasyonu vatandaşlarına ise 4.000 ikamet tezkeresi Gürcistan Hükümeti tarafından teslim edildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/12/Ermenistan-vatandaşı-Gürcistan/169201

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