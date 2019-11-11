Türkiye’ye karşı bileniyorlar

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|Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile 13 Kasım’da Washington’da gerçekleştireceği ikili görüşme, Türkiye düşmanlarının buluşma noktası haline geldi. Ülkedeki Ermeni ve Yunan lobileri ile YPG/PKK unsurları, görüşme sırasında Beyaz Saray çevresinde geniş çaplı bir protesto gösterisi düzenlemek için kolları sıvadı. “Geçmişte Ermeni Soykırımı’nı yapan Türkiye, şimdi de Erdoğan öncülüğünde Kürtler’e Kuzey Suriye’de soykırım uyguladı. Erdoğan’ı ülkemizde istemiyoruz” parolasıyla Türkiye düşmanları bir araya gelecek.
HDP ve PKK el ele
Sosyal medya paylaşımlarına bakıldığında, ABD’de yaşayan HDP temsilcilerinin de bu organizasyon sürecinde etkin rol aldığı görülüyor. TBMM’de temsil edilen bir siyasi partisi sıfatıyla Türkiye düşmanı oluşumlarda YPG/PKK’lılar ile el ele vererek bu protestolarda şevkle yer almaları da düşündürüyor.
Büyük algı operasyonu
Türkiye ve Erdoğan karşıtı protestolara en büyük desteği verenler ise, Yunan televizyon kanallarının Washington’da yaşayan muhabirleri oldu. “Bazı senatörlerin ‘Erdoğan güvenilmez biri, mesafe koy’ uyarılarına aldırış etmeyen Trump, Sultan Erdoğan ile görüşecek. Ana partner olarak Rusya’yı seçen Erdoğan ise, Trump ile dostmuş piyesi oynayacak” türü ifadeler kullanıldı. Bununla da yetinilmeyerek, ABDli senatörlere yapılan söyleşilerde ana gündem maddesi Türkiye ve Erdoğan olarak seçildi, “nasıl ve niçin Türkiye’ye ambargo uygulanmalı” tezinin içini doldurmak için uğraşıldı.
Polisten sert önlemler
Öte yandan Amerika’daki Türkler de, YPG/PKK aromalı protesto hazırlıklarına karşı, Türkiye’ye destek olmak için hazırlıklara başladı. ABD polisinin, iki grubun karşı karşıya gelmemesi için sert önlemler alması bekleniyor. Erdoğan’ın öncesi ziyaretlerinde yaşanan olayların tekrarlanmaması için uğraş verilecek.
Diriliş Postası Muhabiri Batuhan Gülşah / Atina
https://www.dirilispostasi.com/dunya/turkiyeye-karsi-bileniyorlar
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