Türkiye Ermenileri 85. Patrik Adayı Episkopos Sahak Maşalyan Delegeleriyle Bir Araya Geldi

Türkiye Ermenileri 85. Patrik adayı Episkopos Sahak Maşalyan, seçim döneminde kendisini temsil edecek Türkiye genelinden tüm delegeleriyle, 9 Kasım 2019 Cumartesi akşamı Kumkapı Kazaz Harutyun Amira salonunda buluştu.

Toplantı öncesi erken saatlerde kokteyl alanında kabalık bir katılımla buluşan delegeler, hem birbirleriyle tanışma hem de seçim sürecini değerlendirme fırsatı buldu.

Toplantı moderatörü ve Feriköy delegesi Haçik Canel’in açış konuşmasının ardından, seçim gençlik kolunun sunum destekleriyle tüm bölge delegeleri açıklanarak toplu fotoğraf çekimleri yapıldı. Yurtdışından özel bağlantı ve kayıtlarla Patrik Kaymakamı Maşalyan’a verilen desteklerin de yayınlanması buluşmaya güç kattı.

Episkopos Sahak Maşalyan’ın gecenin sonunda yaptığı teşekkür konuşması ise coşkunun en yüksek seviyeye ulaştığı an oldu. Seçim sürecinin barış ve huzur dolu bir yaklaşımla geçmesini dileyerek; aylardır süren ve sonuna yaklaşan dönemde kararlılıkla uygulanmasını istediği medeni yaklaşım çağrısını bir kez daha tekrarlayarak “Toprak gibi olun, size çöp atanlara siz turuncu çiçekler verin” dedi. Bu dönemde kendisini temsil edecek tüm delegelere sabır ve başarı dileyerek, toplantıya katılım gösteren tüm basın mensuplarına da halkın haber almasına verdikleri katkı için teşekkür etti.

Tanışma toplantısı; Patrik Adayı Maşalyan’ın çalışma arkadaşları, gençlik grubu, saha ekipleri ve bölgeler doğrultusunda tüm delegelerle gerçekleştirdiği fotoğraf çekimleri ve yoğun temasların gerçekleştiği samimi bir ortamda geç saatlere kadar devam etti.

http://haber.sat7turk.com/turkiye-ermenileri-85-patrik-adayi-episkopos-sahak-masalyan-delegeleriyle-bir-araya-geldi/

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