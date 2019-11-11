Süryani Birlik Partisi, Papaz Hosip’in katledilmesini kınadı

Süryani Birlik Partisi, Qamişlo’ya yönelik bomba yüklü araçla yapılan saldırıyı ve Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hosip Bidoyan’ın katledilmesini kınadı.

Süryani Birlik Partisi, Qamişlo’da bomba yüklü araçla yapılan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Qamişlo’daki saldırının kınandığı açıklamada, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hosip Bidoyan ve babasının Dêrazor yolunda katledilmesi de sert bir dille kınandı.

Şehitlerin ailelerine başsağlığı dilenen açıklamada, Papaz Hosip’in Qamişlo’da tüm çevreler tarafından sevilen bir kişi olduğuna dikkat çekildi.

Qamişlo’da bomba yüklü araçla yapılan saldırıların DAİŞ’i canlandırma girişimi olarak nitelendirilen açıklamada, saldırının Türkiye ile ilişkili olduğunu belirtildi. Uluslararası kamuoyuna ciddi bir tutum sergileme çağrısı yapılan açıklamada, “Uluslararası kamuoyunun yapılan saldırılara karşı ciddi bir tutum alması gerekir. Bölgede bozulan huzur ve güven ortamının yeniden tesis edilmesi için bu gereklidir” ifadeleri kullanıldı.

ANHA

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