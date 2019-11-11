Sergey Lavrov: Rusya, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda yardımcı olmaya hazırdır – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün Yerevan’da yapılan Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanlarının ortak basın toplantısında konuşan Rusya Federasyonu Başkanı Sergey Lavrov Rusya Federasyonu’nun, Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.

Lavrov: “Biz, Ermenistan ve Türkiye arasındaki meselelerin çözümlenmesini her şekilde destekleriz. 2010 yılında Zürih Protokolleri’nin imzalanması konusunda en aktif şekilde yardımcı olduk. Ancak bu protokollerin, Yukarı Karabağ meselesi düzenlenmeden yürürlüğe girebilir diye ümit beslememek konusunda da Ermenistan’ı uyarmıştık” diye konuştu.

Zürih Protokolleri’nin kaderinden dolayı esef duyduğunu da belirten Lavrov: “Ermenistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde bir ilerleme sağlamak için olanaklarımızı kullanmaya hazırız. Bu devletlerden herhangi biri savaş başlayabilir diye hiçbir ipuç görmüyoruz. Her şeye rağmen politikamızın maksadı, burada barış ve karşılıklı çıkara dayanan bir işbirliği sağlamaktır” şeklinde konuştu.

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