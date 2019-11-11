Rusya Dışişleri Bakanı Ermeni Soykırımı anıtını ziyaret etti (foto)

Resmi ziyaret için Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmenin yanısıra Ermeni Soykırımı anıtını da ziyaret ederek Soykırım kurbanlarının anısına saygı duruşunda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığının adına anıtına çelenk bırakan Lavrov Soykırım anıtının yanında bulunan hatıra parkında ağaç dikti.

Hatırlanacağı üzere Rusya Devlet Duması 1995 yılında Batı Ermenistan’da ve Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde gerçekleştirilen Ermeni Soykrımı’nı kınayan bir açıklama kabul ederek, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak kabul etti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/11/Rusya-Sergey-Lavrov-Ermeni-Soykırımı/169047

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