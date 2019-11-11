Levon Aronyan Grand Chess Tour 6’ınıcı aşamasıda birincilik kazandı

Ermenistan Satranç takımı öncü oyuncusu, büyük usta Levon Aronyan Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen ve Grand Chess Tour’un 6’ıncı aşamasını sayılan Superbet Rapid & Blitz turnuvasından zaferle çıktı.

Hızlı satrancın 9 turları ve yıldırım 18 partilerinde Ermeni büyük usta toplam 20 puan kazandı ve birinci sırayı Rus satranççı Sergey Karyakin ile paylaştı. Böylece birinciliği tie-break ile belirlendi. Tie-break karşılaşmasında Levon Aronyan 2.5:1.5 skorluk zafer kazandı ve birinci oldu.

Bu turnuvaya 10 Ermeni büyük usta katıldı.

Levon Aronyan bu sene artık ikinci defa Grand Chess Tour’da birincilik kazanıyor ve bu zafer için ona 31.250 dolar ödül verilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/11/Levon-Aronyan-Ermeni-satranç/169014

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