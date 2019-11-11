Ermeni patenci Anastasia Galustyan, Prag Turnuvasında ikinci oldu

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da düzenlenen “Prague Ice Cup 2019” Uluslararası Turnuvasında Ermenistan’ı temsil eden Anastasia Galustyan zafer kutladı.
20 yaşındaki Ermeni patenci kısa ve serbest programlarda toplam 149.69 puan kazanarak 15 kadın yarışmacı arasında ikinci oldu.
Ekim ayında da Kazakistan’ın Almatı kentinde Denis Ten anısına düzenlenen turnuvaya katılan Anastasia, altıncı sırada yer almıştı.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/11/11/Ermeni-Galustyan-Prag-Paten/169048
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