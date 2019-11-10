“Kristal Gece”nin 81. yıl dönümü: Geçmişi unutmayalım, gelecek için mücadele edelim

Ali ÇARMAN

Stuttgart

Almanya’da 1938 yılında 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan ve “Kristal Gece” olarak anılan Yahudilere yönelik saldırı ve katliam gecesinde yaşamını yitirenler için 81. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Sinagogların, Yahudilere ait dükkan ve evlerin ateşe verildiği ve bin nevi “Yahudi avı”na çıkıldığı gece için, Hitler faşizminin SSCB’nin öncülüğünde yenilgiye uğratılmasından bu yana her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

Bu yıl da Almanya’nın Stuttgart, Ludwigsburg ve diğer şehirlerinde yakılan Sinagoglar ve anıt alanlarında birçok anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

Demokratik kurumların Bad Cannstatt’ta birlikte organize ettiği anma törenine ise yüzlerce kişi katıldı. 1938 Kasım’ında yakılan sinagog için dikilen anıtın önünde cumartesi akşamı saat 18.00’de toplanıldı. Gazeteci ve yazar Joe Baur’in açılış konuşmasının ardında Freier Chor (Özgür Koro) direniş marşları okudu.

“81 YIL SONRA HÂLÂ IRKÇI PARTİLER VAR”

Kamu emekçileri sendikası Ver.di Stuttgart adına konuşan Sidar Çarman, “Bugün gelinen noktada AfD gibi ırkçı parti toplumda destek görüyorsa hepimizin düşünmesi gerekir. Almanya’da 2.5 milyon çocuk açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veriyor. 5.6 milyon kişi yaşam standartlarının çok altında ve yoksul bir durumda. 40 milyon çalışanın olduğu ülkede her üç kişiden biri taşeron firma veya kısa süreli ve düşük ücretli işlerde çalışmakta. Diğer yanda bölgemizde binlerce işçinin işten atılması söz konusu. İşte başta sendikalarımız olmak üzere bu ve benzeri sorunlara eğilmeden, gerçek çözümler bulmadan faşizme ve ırkçılığa karşı mücadele eksik kalır” dedi.

SOYKIRIMDAN KURTULAN ESTHER BEJARANO SAHNEDE

Konuşmaların ardından anıta çelenk bırakıldı. Faşizm tarafından katledilen bütün insanlar için bir dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirilen etkinliğin sonunda Esther Bejarano-Microphone Mafia müzik grubu dinletisi gerçekleştirildi.

Soykırımından kurtulanlar arasında olan 94 yaşındaki Müzisyen ve Yazar Esther Bejarano, salona yumruğu havada girince büyük alkış aldı. Bejarona, kitabından okuduğu bölümlerde geçmişte toplama kampında yaşananlara ve insana dair hâlâ var olan umuda değindi. “Güzel bir gelecek için mücadele ederken geçmişi de unutmayalım” diye konuştu.

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