24 players invited to Armenian national team, Mkhitaryan missing – Public Radio of Armenia

24 players invited to Armenian national team, Mkhitaryan missing

Armenia’s newly appointed head coach Abraham Khashmanyan has invited 24 players to the national team.

The team will host Greece on November 15 and play Italy on November 18 as part of UEFA Euro 2020 qualification. The training session will take place at the Football Academy in Yerevan from November 11 to 16.

The following players have been invited to the national team:

Goalkeepers:

Aram Hayrapetyan – Banants (Armenia)

Gevorg Kasparov – Gandzasar-Kapan (Armenia)

Arsen Beglaryan – Dnepr (Belarus)

Defenders

Taron Voskanyan – Alashkert (Armenia)

Hayk Ishkhanyan – Alashkert (Armenia)

Arman Hovhannisyan – Gandzasar-Kapan (Armenia)

Armen Manucharyan – Pyunik (Armenia)

Arthur Danielyan – Ararat-Armenia (Armenia)

Varazdat Haroyan – Ural (Russia)

Hovhannes Hambardzumyan – Enosis Neon Paralimni (Cyprus)

Kamo Hovhannisyan – Zhetysu (Kazakhstan)

André Calisir – Göteborg (Sweden)

Midfielders

Petros Avetisyan – Ararat-Armenia (Armenia)

Artyom Simonyan – Pyunik (Armenia)

Artak Yedigaryan – Pyunik (Armenia)

Erik Vardanyan – Pyunik (Armenia)

Artak Grigoryan – Alashkert (Armenia)

Rumyan Hovsepyan – Arda (Bulgaria)

Gevorg Ghazaryan – AEL (Cyprus)

Edgar Babayan – Hobro (Denmark)

Forwards

Gegham Harutyunyan – Gandzasar-Kapan (Armenia)

Tigran Barseghyan – Kaisar (Kazakhstan)

Artur Sarkisov – Yenisey (Russia)

Aleksandre Karapetian – Sochi (Russia)

Henrikh Mkhitaryan, Markos Pizzelli, Sargis Adamyan and Karlen Mkrtchyan will not join the team due to various injuries.

