Destici’den ‘Soykırım’ çağrısı! ‘O Ermenileri sınır dışı edelim’

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Büyük Birlik Partisi Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda konuşan Mustafa Destici, ülkemizdeki mültecilere ilişkin değerlendirmesinde, “Sığınmacı paylaşmayı bile ekonomilerinin kaldıramayacağını söyleyen ABD ve Avrupa ülkeleri mültecilerin tümüne sığınabilecekleri adres olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi gösteriyor.” ifadelerini kullandı. “Türkiye tek başına ABD ve Avrupa’nın ülkelerine almalarını ekonomilerinin kaldırmayacağını ifade ettikleri mültecileri misafir etmektedir.” diyen Başkan Destici, şöyle konuştu:

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’

“Sadece Suriye’den gelenlerden de değil. Afganistan karıştı, yüzbinlerce Afgan kardeşimiz ülkemize sığındı. Irak karıştı. En azı 500 bin Kürt kökenli kardeşimiz olmak üzere bir milyona yakın misafirimiz var. Son olarak da Suriye’den gelen 4 milyona yakın kardeşimiz ülkemizde. Türkiye’de insanı yaşat ki devlet yaşasın ya da yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışı ve inancıyla ister Afganlı ister Iraklı isterse Suriyeli olsun mültecilerin tamamını misafir edilmektedir. İşte Türkiye’nin büyüklüğü ve gücü de buradan gelmektedir.”

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi’nde gündeme gelen ‘Ermeni Soykırımı’ iddialarına ilişkin sert ifadeler kullanan Başkan Destici, “3000 yıllık Türk tarihinin bir gününde bile soykırıma rastlayamazsınız. Türk’ün tarih sahnesinde 3000 yıldır var olmasının sebebi kılıcı değil, adaletidir. Kılıçla zafer kazanabilirsiniz ama o zaferi baki kılamazsınız.” dedi.

‘Kaçak Ermenileri sınır dışı edelim’

Destici, kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

“Bugün ülkemizdeki Suriyelilere ilişkin eleştirilerde bulunanlardan kaçak Ermenilere ilişkin tek bir söz duyamıyoruz. Çünkü onlar ya soy bakımından ya da sop bakımından onlara bağlılar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Ermenileri tenzih ederek diyorum ki ülkemizde kaçak durumda bulunan tüm Ermenileri sınır dışı edelim.”

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