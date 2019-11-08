QSD Basın Merkezi dün yapılan yazılı açıklamada, öğleden önce itibarıyla 24 saatte yaşanan çatışmalarla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Til Temir

İşgalci Türk ordusu SİHA, tank ve ağır silahlarla Tewîl, Dibsa, Menacîr ve Um El Kêf köylerine saldırdı. QSD savaşçılarının karşılık vermesi kapsamında şiddetli çatışmalar yaşandı; 9 Türk özel savaş elemanı öldürüldü.

Ebû Rasên

İşgalci Türk ordusu, saldırılarına Bab El Ferec, Til Mihemed, Dawidiyê, Xişmê köyleri ve Zirgan’da devam etti.

Eyn Îsa

Berberîyê, Şergiradê ve El Nasiriyê köylerine savaş uçakları, ağır silah ve tanklarla saldırılar sürdü. Saldırılara karşılık verildi; 11 Türk savaş elemanı öldürüldü, 6’sı yaralandı ve saldırılar kırıldı.

Çatışmalarda 15 QSD savaşçısı kahramanca savaşarak şehadete ulaştı, 13 savaşçı da yaralandı.

SERÊKANIYÊ

Yan yana savaşıyorlar

Til Temir’deki en ön cephelerde Kürt, Arap, Asuri, Süryani ve Ermeni savaşçılar yan yana savaşıyor; Osmanlı’nın katlimcı varisi Türk devletine izin vermeyeceklerini söylüyor.

İşgalci Türk ordusu farklı halk ve inançların bir arada yaşadığı Til Temir ilçesine tüm gücüyle saldırıyor. QSD ve bileşeni Süryani Askeri Meclisi savaşçıları tarafından savunulan Til Temir’e bağlı Dildara köyüne işgalciler yoğun bir şekilde saldırıyor. Köye 4 km mesafede bulunan ve köy içerisine girmeye çalışan Türk ordusu, QSD’nin direnişine çarpıyor ve ağır kayıplar vererek kaçmak zorunda kalıyor. Dildara köyüne ulaşan ANHA muhabirleri köydeki son durumu görüntüledi.

Süryani Askeri Meclisi savaşçısı Yakup Suryan, daha önce toprağını DAİŞ’e karşı koruduğunu hatırlatarak, “Toprağımızı korumak için en ön cephede yerimi aldım. DAİŞ’e karşı verdiğimiz mücadeleyi bugün de Türk devleti ve çetelerine karşı veriyoruz. Tüm halklardan savaşçılar burada bulunuyor. Özellikle Süryani, Ermeni ve Asuri savaşçılar olarak Habur topraklarını koruyoruz. Teyakkuzdayız. Köye sızma girişimlerine karşı ağır darbeler vurduk” dedi.

Nînoz Ermenî isimli Ermeni savaşçı da atalarına yönelik Osmanlı devleti tarafından 1915’te gerçekleştirilen soykırımın intikamını almak için savaşmaya geldiğini söyledi. Nînoz, “İşgalci Türk devleti halkımıza karşı soykırım yaptı. Bugün yaptığı soykırımları tekrarlamak için bize saldırıyor. Fakat buna kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Toprağımızı bu işgalcilere karşı savunacağız” şeklinde konuştu.

Taviz vermeyeceğiz

Eyn Îsa cephesinde aralıksız süren saldırılara karşı direnişlerini sürdüren QSD savaşçıları, topraklarını sonuna kadar savunacaklarını, diranişten taviz vermeyeceklerini söyledi.

Reqa gücüne bağlı Nimir Reqa adındaki QSD savaşçısı, kendi topraklarında, kendi savunmalarını yaptıklarını belirterek, “Bizler, belirlenen strateji ve meşru savunma hakkı temelinde hareket ediyoruz. Onlar bir İsa köyüne saldırdılar, biz de karşılık verdik ve köyü onlardan temizledik. Ülkemizi savunuyoruz ve bundan da asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

Kürt, Arap ve Süryani halkları ile birlikte Türk devletinin işgalci saldırılarına karşı direndiklerini vurgulayan QSD savaşçısı Bahoz Kobanê ise şunları söyledi: “Onları topraklarımızdan çıkaracağız. Tüm gelişmiş saldırılarına, uçaklarına rağmen bu saldırıları boşa çıkarıyoruz. Onların her saldırısında, onlara büyük kayıplar verdiriyoruz. İşgalciler topraklarımızdan çıkana kadar direnişimizi sürdüreceğiz.”

Topraklarına dönük saldırıları kabul etmeyeceğini dile getiren QSD savaşçısı Delhat ise “Uluslararası yolu işgal etmek için saldırıyor. Biz onlara karşılık verdik. Köyü onlardan temizledik. Topraklarımızı işgal etmelerine izin vermeyeceğiz” dedi.

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